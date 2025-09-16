إستثمار كوردستان: مشاريع الحكومة وفرت آلاف فرص العمل الجديدة

أعلنت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، أن مشاريع الاستثمار أسهمت في توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل، مشيرةً إلى أن مشاريع الحكومة، ولا سيما في قطاع الطرق، وفرت آلاف فرص العمل الجديدة.

وقال رئيس هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان، د. محمد شكري، في تصريح لـ(باسنيوز): “في جميع المشاريع التي يجري تنفيذها، سواء كانت استثمارية أو حكومية والتي يشهد الإقليم تنفيذاً متزايداً لها، تم توفير آلاف فرص العمل الجديدة لمواطني إقليم كوردستان”.

وأوضح شكري أن مشاريع الاستثمار وحدها أسهمت في تأمين أكثر من 150 ألف فرصة عمل، مؤكداً أن معظم هذه الفرص موجهة للأيدي العاملة المحلية.

وأشار إلى أن “المشاريع الحكومية، خصوصاً في مجال الطرق، وفرت آلاف فرص العمل، حيث تتغير الأرقام بشكل يومي، لكن حجم المشاريع الكبير أتاح لعدد واسع من المواطنين الانخراط في سوق العمل”.

وبيّن رئيس هيئة الاستثمار أن فرص العمل موزعة على عدة مجالات، منها: المهندسون، العمال، السائقون، وأصحاب الخبرات المتنوعة.

ولفت إلى أن جميع هذه الفرص، سواء في المشاريع الحكومية أو الاستثمارية أو القطاع الخاص والمقاولات، تأتي في إطار تأمين الاستقرار والخدمات والإعمار في إقليم كوردستان.

وبحسب بيان صادر عن محافظة أربيل، فإن مشروع الطريق المزدوج (كسنزان – گومەسپان) وحده يوفر يومياً أكثر من ألفي فرصة عمل من خلال 600 آلية، فيما يشغّل مشروع الطريق المزدوج (أربيل – كويه) نحو 1500 عامل يومياً.

