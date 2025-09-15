الرئيس بارزاني: كافة مكوّنات كوردستان هم أبناء أصيلون لهذا الوطن ومصيرهم مرتبط ببعض

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، وفداً من آشوريي الولايات المتحدة برئاسة سام درمو، رئيس المؤسسة الآشورية من أجل العدالة.

وخلال اللقاء، جرى الحديث عن عمق العلاقة التاريخية بين الآشوريين وشعب كوردستان.

وأكد الرئيس بارزاني أن المكون الآشوري وسائر المكوّنات الأخرى في كوردستان هم أبناء أصيلون لهذا الوطن، ومصيرهم مرتبط ببعض.

مضيفاً أنهم عاشوا معاً في الماضي، وسيظلون يعيشون معاً في المستقبل بحرية وكرامة.

وشدد الرئيس بارزاني كذلك على أن جميع المؤسسات والدوائر في إقليم كوردستان تدعم وتساند كل النازحين الذين لجؤوا إلى الإقليم، وينبغي أن يشعروا بالانتماء والاستقرار والسلام ويبنوا مستقبلاً واعداً لهم في كوردستان.

من جانبهم، عبّر أعضاء الوفد الزائر عن بالغ سعادتهم بلقاء الرئيس بارزاني وبالتقدم الذي يشهده إقليم كوردستان.

مشيرين إلى أنهم يشعرون بسعادة كبيرة لوجودهم في وطنهم وبين ذويهم، وأنهم لا يرون أنفسهم مختلفين عن باقي أبناء شعب كوردستان.

كما تناول اللقاء أوضاع المنطقة وآخر المستجدات فيها.

