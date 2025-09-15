إقليم كوردستان يدعو بغداد لمساواة رواتب البيشمركة مع أقرانهم بالجيش العراقي

دعت حكومة اقليم كوردستان الحكومة الاتحادية الى مساواة الرواتب والمستحقات المالية لقوات البيشمركة مع أقرانهم في الجيش العراقي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة حكومة اقليم كوردستان أن مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان ترأس اليوم الاثنين 15 أيلول 2025، اجتماعاً مخصصاً لمتابعة إجراءات وخطوات توحيد قوات البيشمركة، والإصلاحات الجارية في مفاصل وزارة شؤون البيشمركة.

جرى في الاجتماع اتخاذ حزمة من القرارات المهمة التي تهدف إلى تسريع وتيرة الإصلاحات، ومن أبرز هذه القرارات، توحيد الوحدات الحسابية لكافة تشكيلات البيشمركة في وحدة حسابية موحدة ضمن وزارة شؤون البيشمركة، على أن تخضع لإشراف وزارة المالية والاقتصاد من حيث المحاسبية والمالية، ووفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، حسب البيان.

كذلك، تقرر المضي قدماً في إعادة هيكلية ومفاصل البيشمركة، بما ينسجم مع البرنامج الإصلاحي للحكومة.

في محور آخر، تطرق الاجتماع إلى مسألة تسريع إنجاز معاملات تقاعد منتسبي البيشمركة، حيث وجّه رئيس حكومة اقليم كوردستان الجهات المعنية بضرورة حفظ مصالحهم، وتذليل كافة العقبات القانونية والفنية التي قد تؤخر صرف رواتبهم ومستحقاتهم.

كذلك دعا الاجتماع، الحكومة الاتحادية إلى مساواة الرواتب والمستحقات المالية لقوات البيشمركة مع أقرانهم في الجيش العراقي، مؤكداً أن البيشمركة، بموجب الدستور، هي جزء من المنظومة الدفاعية للعراق، مما يستوجب ضمان كافة حقوقها ومستحقاتها المالية في هذا الإطار.

