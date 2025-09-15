صحة كوردستان: بغداد ترسل نصف حصة إقليم كوردستان فقط من الأدوية

افاد وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، د.سامان برزنجي، أن حكومة الإقليم زادت الموازنة الخاصة بشراء الأدوية في عهد الكابينة التاسعة (الحالية)، كاشفاً في الوقت نفسه ، عن ان بغداد لا تزال ترسل نصف حصة الإقليم فقط من الأدوية.

وأضاف برزنجي في تصريح متلفز: أن “نقص الأدوية أثر مؤخرًا على محافظتي أربيل ودهوك، بينما تواجه السليمانية تحديات إضافية بسبب نقص السيولة في البنوك المحلية”.

وأضاف الوزير برزنجي : “الميزانية المخصصة لتوفير الأدوية تبلغ 7 مليارات دينار عراقي، وقد أُضيف مليارا دينار بقرار من رئيس الوزراء مسرور بارزاني. وهذه هي المرة الأولى التي تُزاد فيها ميزانية الأدوية ، وكانت في عهد الكابينة التاسعة”.

مشيراً ، إلى أن “صلاحية شراء الأدوية وُزِّعت بالتساوي على جميع مديريات الصحة التسع دون تمييز”.

ومع ذلك، عانت السليمانية من صعوبات أكبر، مما دفع برزنجي إلى طلب تدخل نائب رئيس الوزراء قباد طالباني للمساعدة في معالجة الأزمة.

وللتخفيف من حدة النقص، دأبت وزارة الصحة في اقليم كوردستان على نقل الأدوية بين المحافظات، وغالبًا ما تُرسل الإمدادات من مستودعات أربيل إلى السليمانية.

وأكد د.برزنجي ، أن “بغداد لا تُرسل سوى 50% من حصة اقليم كوردستان من الأدوية”، مشيرًا إلى دور الحكومة الاتحادية في تفاقم فجوات الإمدادات.

كما شدد الوزير على الضغط الأوسع على قطاع الصحة، قائلاً إنه “بالإضافة إلى المستشفيات العامة، تُوفر حكومة إقليم كوردستان أكياس الدم للمستشفيات الخاصة”.

وأضاف أن “جزءًا من عائدات المستشفيات شبه الخاصة يُستخدم لدفع رواتب العاملين في مجال الصحة، ولكن لا يزال هناك نقص في كل من الموظفين والأطباء في جميع أنحاء الإقليم”.

واجهت الرعاية الصحية في إقليم كوردستان صعوبات مستمرة بسبب الخلافات على الميزانية بين أربيل وبغداد، مع تكرار نقص الأدوية نتيجة تأخر التمويل أو قلته.

وسعت الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني منذ عام 2019، إلى إصلاح قطاع الصحة من خلال لامركزية صنع القرار وزيادة الاستثمار.

وحذّرت وزارة الصحة في اقليم كوردستان مرارًا وتكرارًا من أن انقطاع إمدادات الأدوية يهدد المستشفيات العامة والخاصة، وتُعدّ علاجات السرطان، وأدوية الأمراض المزمنة، والمستلزمات الطبية الأساسية من بين الأكثر تضررًا.

ومن خلال تعزيز ميزانية الأدوية لأول مرة، تسعى حكومة إقليم كوردستان إلى تعويض العجز الفيدرالي (نقص الامدادات من بغداد)، إلا أن المشاكل التنظيمية – مثل نقص الكوادر، والضائقة المالية، ومشاكل السيولة في السليمانية – لا تزال تُشكّل ضغطًا على نظام الرعاية الصحية.

