وفد تجاري أمريكي يستكشف التحول الرقمي مع حكومة إقليم كوردستان

زار وفد تجاري أمريكي دائرة تكنولوجيا المعلومات في حكومة إقليم كوردستان، لبحث فرص التعاون في مجال التحول الرقمي.

رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات هيوا أفندي ، ومسؤولي الفرق الفنية في الدائرة رحبوا بالوفد، الذي ضم ممثلين كبارًا من غرفة التجارة الأمريكية، ومديرين تنفيذيين من شركات تكنولوجية رائدة مثل كوكل و آي بي إم. وأكد أفندي على دور حكومة الاقليم في تعزيز الرؤية الرقمية لإقليم كوردستان، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني يدعم شخصيًا عملية الرقمنة منذ بدء ولاية الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان.

ركزت المحادثات بين الوفد الامريكي ومسؤولي دائرة تكنولوجيا المعلومات على مبادرات رائدة مثل مشروعي “روناكي” و “حسابي”، والتي تهدف إلى توسيع البنية التحتية الرقمية، وتوفير خدمات تركز على المواطن، ودعم التنوع الاقتصادي الأوسع. وأوضح هيوا أفندي جهود الدائرة لبناء البنية التحتية المادية والرقمية على حد سواء بما يتوافق مع المعايير الدولية، مؤكدًا أن الإصلاحات تهدف إلى جعل الخدمات الحكومية أكثر شفافية وكفاءة وسهولة في الوصول.

ويمثل الوفد الامريكي قطاعات متنوعة من التكنولوجيا والخدمات المصرفية إلى الزراعة والرعاية الصحية والطاقة. وقد أبرزت مناقشاتهم مع مسؤولي حكومة إقليم كوردستان الاهتمام الدولي المتزايد بالتحول الرقمي في المنطقة، بالإضافة إلى إمكانات الابتكار والاستثمار العابر للحدود.

وتعكس زيارة الوفد الأمريكي توجهًا أوسع نحو تعميق التعاون الاقتصادي بين واشنطن وأربيل. وقد سعت حكومة إقليم كوردستان بشكل متزايد إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للابتكار والاستثمار، بينما تنظر الشركات الأمريكية إلى الإقليم كنقطة دخول مستقرة وآمنة إلى السوق العراقية. ووفقًا لتقارير سابقة صادرة عن مجلس الأعمال الأمريكي العراقي، تتطلع الشركات الأمريكية إلى توسيع شراكاتها في المجالات التي تدعم التحديث والنمو المستدام.

تجدر ذكره ، ان التحول الرقمي باتت حجر الزاوية في استراتيجية التنمية لحكومة إقليم كوردستان في السنوات الأخيرة. وقد ساهمت مبادرات مثل “روناكي” بالفعل في تقليل الاعتماد على المولدات من خلال توفير الكهرباء المستدامة ، بينما يسعى تطبيق “حسابي” إلى تبسيط اجراءات دفع الرواتب وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.

ويشير المراقبون إلى أن مثل هذه المشاريع لا تعمل على تحسين الحياة اليومية للمواطنين فحسب، بل تساعد أيضاً في جذب المستثمرين الأجانب من خلال الإشارة إلى الالتزام بالتحديث والشفافية.

