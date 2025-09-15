في أربيل.. ندوة لبحث تأثير الذكاء الاصطناعي على الطب

أقيمت في مدينة أربيل، يوم الإثنين، ندوة حوارية خُصصت لمناقشة تأثيرات الذكاء الاصطناعي على المجال الطبي، بمشاركة عدد من الأطباء المختصين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، الذي حضر الندوة، إنها، شهدت بحث سبل إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج وإدارة البيانات الطبية، إلى جانب استعراض أبرز التحديات الأخلاقية والمهنية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات.

وأضاف أن، المشاركين أكدوا على أهمية تعزيز الوعي لدى الأطباء والمختصين حول أحدث التطبيقات في هذا المجال، مع الدعوة إلى مواكبة التطورات العالمية لضمان تقديم خدمات صحية أكثر دقة وكفاءة في عموم العراق.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية