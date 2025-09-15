الديمقراطي الكردستاني: سلة واحدة لمناصب بغداد وأربيل بعد الانتخابات

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاحد، أن مناصب حكومة بغداد ومناصب إقليم كردستان ستناقش بعد الانتخابات التشريعية وتمريرها ضمن سلة واحدة.

وقال القيادي في الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، في تصريح {للفرات نيوز} أن :”موضوع تشكيل حكومة اقليم كردستان سيكون بعد اجراء الانتخابات التشريعية ليتم تمرير مناصب حكومة بغداد واربيل في سلة واحدة ومناقشتها في آن واحد”.

وأضاف كريم أن “تأخير تشكيل حكومة الإقليم لم يؤثر على الأداء الحكومي”، مشيراً إلى أن “المؤسسات كافة تعمل وفق النظام ولا يوجد أي فراغ أمني أو خلل في سير العمل الإداري والخدماتي في الإقليم”.

