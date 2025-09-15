معلومات من جهاز أمن إقليم كوردستان تقود للقبض على تاجري مخدرات عراقيين بالسعودية

تمكنت وزارة الداخلية العراقية بالتعاون مع الجانب الأمني السعودي من اعتقال “تاجرين دوليين كبيرين للمواد المخدرة” بعد تقديم معلومات من المديرية العامة لمكافحة المواد المخدرة التابعة لجهاز أمن إقليم كوردستان (السليمانية).

وقال المتحدث باسم جهاز أمن إقليم كوردستان (السليمانية)، العقيد سلام عبد الخالق، لشبكة رووداو الإعلامية، إن “العملية تمت بناءً على معلوماتنا من مديرية مكافحة المواد المخدرة”.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، العقيد عباس البهادلي، قد أعلن في تصريح صحفي متلفز، مساء أمس الأحد (15 أيلول 2025)، عن العملية التي نجحت بفضل “التعاون البناء والجهود الكبيرة التي بذلها رجال مكافحة المخدرات في محافظة السليمانية بالوصول إلى اثنين من كبار التجار الدوليين”.

وأشاد الناطق بعمل مكافحة المخدرات في السليمانية “الذين واصلوا الليل بالنهار في جمع المعلومات والمتابعة الدقيقة”، مشيراً في الوقت نفسه إلى “تنسيق رفيع المستوى” مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، مما مكنها من “إلقاء القبض على المجرمين في منطقة المدينة المنورة”.

وكان بحوزة المتهمين 142 كيلوغراماً من مادة الكريستال المخدرة السائلة مخبأة داخل عجلتهما.

وأوضح العقيد سلام أن “التاجرين، وهما من أهالي محافظة صلاح الدين، يملكان شركة خاصة للحج والعمرة، وبدؤوا منذ حوالي ست سنوات في تهريب المواد المخدرة بين العراق والسعودية وتركيا ودول خليجية أخرى عبر تأشيرات الحج والعمرة الخاصة بهما”.

ولفت إلى أن “الكريستال السائل المضبوط كان داخل إحدى الحافلات، وتبلغ قيمته مليوناً و270 ألف دولار”.

وأكد المتحدث باسم جهاز أمن إقليم كوردستان أن السعودية طلبت إرسال ممثل من المديرية العامة لمكافحة المواد المخدرة في السليمانية “لمساعدتها في التحقيق بهذا الملف والملفات الأخرى المرتبطة بهما”.

وشدد المتحدث على أن المديرية مستمرة في التنسيق والتعاون الدولي للقضاء على تجارة المواد المخدرة واعتقال المتورطين فيها.

