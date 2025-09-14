خلال استقباله وفداً لآشوريي أميركا.. نيجيرفان بارزاني يؤكد موقف كوردستان الثابت في حماية المكونات

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، خلال استقباله وفداً من آشوريي أميركا، على موقف الإقليم الثابت في حماية المكونات وثقافة التعايش.

واستقبل نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد (14 أيلول 2025)، وفداً لآشوريي أميركا برئاسة سام درمو، رئيس المؤسسة الآشورية من أجل العدالة، وضم الوفد شخصيات آشورية بارزة من العراق وإقليم كوردستان مقيمة في الولايات المتحدة الأميركية، حسبما أفاد بيان لرئاسة إقليم كوردستان.

وبحث الجانبان خلال لقائهما أحوال الآشوريين في العراق بصورة عامة، وفي إقليم كوردستان بصورة خاصة، وتبادلا الآراء بشأن دور وحضور الآشوريين والمكونات وحاضرهم ومستقبلهم في إقليم كوردستان، أشار البيان.

وأعرب الوفد الضيف، عن “ثنائه وتقديره للتعايش وقبول الآخر بين مكونات إقليم كوردستان”، كما شكر “إقليم كوردستان على الدعم والمساعدة التي قدمها بعد 2003 كملاذ آمن للآشوريين والمكونات بصورة عامة”.

من جانبه، أعرب الرئيس نيجيرفان بارزاني، عن “سعادته بزيارة الوفد إلى إقليم كوردستان”، ووصفها بـ”المهمة والضرورية من أجل العمل المشترك”.

وأكد نيجيرفان بارزاني، على “سياسة إقليم كوردستان وموقفه الثابت في حماية المكونات وثقافة التعايش”، مشيداً بـ”دور الآشوريين والمكونات ومشاركتهم في جميع مجالات الحياة في إقليم كوردستان”.

وفي الختام لفت البيان، إلى أن “اللقاء تناول حضور ومشاركة الجالية الآشورية والمكونات في أميركا وفي الخارج عموماً”.

