دهوك تكمل استعداداتها لانتخابات البرلمان العراقي

أعلن مكتب دهوك التابع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، أن التحضيرات الفنية واللوجستية متواصلة لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل في عموم البلاد.

وقال مدير مكتب دهوك خالد عباس، لوكالة شفق نيوز، إن المكتب أكمل عملية الانتشار الأولى الخاصة بالتصويت العام والخاص، وكذلك للنازحين، بعد الانتهاء من تدقيق القوائم وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع.

وأضاف عباس أن مكتب دهوك يحتاج إلى أكثر من عشرة آلاف موظف يوم الاقتراع، موضحاً أن إجراء القرعة الخاصة بالموظفين سيتم اليوم، ومن ثم إدخالهم في دورات تدريبية وفق الآليات الإلكترونية المعتمدة.

وأشار إلى أن الحملة الدعائية للمرشحين ستبدأ في 10 تشرين الأول المقبل، بعد الانتهاء من تدقيق أسمائهم، مؤكداً أن الحملات ستخضع لقوانين وضوابط خاصة ستُعلن لاحقاً.

وبخصوص ملف النازحين، أوضح عباس أن هناك 22 مركزاً انتخابياً تضم 93 محطة موزعة داخل المخيمات وخارجها، مشيراً إلى أن أكثر من 26 ألف نازح يملكون حق التصويت، وستُجرى العملية تحت إشراف مباشر من مكتب دهوك للمفوضية.

ولفت مدير المكتب إلى أن عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في التصويت العام بمحافظة دهوك يبلغ 722 ألف ناخب.

