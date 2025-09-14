سبتمبر 15, 2025

أخبار عــامة

تشمل مدارس إقليم كردستان.. عطلة 9 أيام في العراق

أعلنت مفوضية الانتخابات، عن تحديد عطلة إجراء الانتخابات المقبلة في المدارس، فيما اشارت الى ان مدارس إقليم كردستان ستشمل في العطلة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح تابعته السومرية نيوز، انه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس لمدة 9 أيام خلال شهر تشرين الثاني المقبل والذي يصادف فيه موعد اجراء الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 11 من الشهر المذكور”.
وأضافت ان “العطلة تشمل مدارس محافظات إقليم كردستان”، لافتة الى انه “تم تحديد 8000 مركز اقتراع في عموم العراق لاجراء الانتخابات فيها”.
وذكرت مفوضية الانتخابات في وقت سابق، انه تقرر تعطيل الدوام في المدارس لمدة 9 أيام من 5 إلى 13 تشرين الثاني المقبل تزامناً مع موعد الانتخابات البرلمانية.

