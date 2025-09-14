سبتمبر 14, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

إطلاق حملة (السلام–الأمان –العائلة) في أربيل للتخفيف من الأزمات الأسرية

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
3 مشاهدات

إطلاق حملة (السلام–الأمان –العائلة) في أربيل للتخفيف من الأزمات الأسرية

أعلن مدير مكافحة العنف ضد المرأة في أربيل، العقيد سفين طاهر، اليوم الأحد 14 أيلول/سبتمبر 2025، عن بدء حملة بعنوان “السلام– الأمان–العائلة”، تتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والتوعوية، على أن تستمر حتى الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال طاهر في تصريح لـكوردستان24، إن “الأوضاع غير المستقرة التي فرضتها الحكومة الاتحادية على مواطني إقليم كوردستان من خلال قطع الرواتب والموازنة، أدت إلى تفاقم المشكلات الأسرية وزيادة حالات الانفصال”.

مبيناً أن الحملة تهدف إلى إيصال رسالة إيجابية إلى المجتمع والعوائل الكوردستانية تحت هاشتاغ (العائلة–السلام– الأمان).

وأوضح أن الحملة ستشمل مشاركة أساتذة الجامعات، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وقادة المجتمع، بهدف نشر الوعي وتخفيف التأثيرات النفسية الناتجة عن الأزمة المالية، والحد من الانهيارات النفسية والتفكك الأسري.

facebookShare on Facebook
Post Views: 49

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi