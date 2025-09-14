مركزٌ حقوقي عراقي: تقاعس الحكومة أمام الجفاف يفاقم الكارثة

طالب المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، الحكومة الاتحادية ومجلس النواب والجهات المعنية بضرورة إعلان حالة تأهب إنساني عاجلة، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة آثار الجفاف، ومواجهة المخاطر المتوقعة، مع ضمان الشفافية، والمشاركة المجتمعية وإشراك منظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية في مراقبة الأداء وتنفيذ المعالجات.

كما دعا المركز، في بيانٍ له اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى مساندة العراق في مواجهة تداعيات التغير المناخي، وحثّ الدول المتشاطئة على احترام الحصص المائية وفق القوانين الدولية، حمايةً للسلم الأهلي وحقوق ملايين العراقيين المهددين بالعطش والنزوح القسري.

مؤكداً أن التقاعس في هذا الملف يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويستدعي وقفة وطنية وإنسانية عاجلة.

وأوضح المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، أن البلاد تقف أمام ملامح كارثة إنسانية وشيكة، نتيجة تفاقم أزمة شح المياه، وازدياد وتيرة الحوادث التي تطال البنية التحتية والمواطنين على حدٍّ سواء، دون معالجات جذرية واضحة من الجهات ذات العلاقة.

معتبراً أن تكرار الحوادث المأساوية، منها حرائق المستشفيات والأسواق وسوء إدارة الأزمات البيئية والمناخية، تمثّل تهديدًا مباشرًا لحقوق الإنسان الأساسية، لا سيما الحق في الحياة، الصحة، المأوى والعيش الكريم.

وشدّد المركز على أن ضعف الاستجابة وقصور الخطط الوقائية، يسهمان في تعريض أرواح آلاف المواطنين للخطر.

