حفل موسيقي في السليمانية بمشاركة عازفين من أربع دول

أقامت أوركسترا السيمفونية السليمانية، بقيادة المايسترو الألماني هانس روتمان، حفلها الموسيقي الثاني لهذا العام في قاعة الفنون بمدينة السليمانية، بمشاركة 64 عازفاً من الكورد والألمان والجورجيين والأوكرانيين.

أقيم الحفل يوم الخميس (11 أيلول 2025) بحضور عدد كبير من محبي الموسيقى الكلاسيكية، وتم عزف العديد من التحف الموسيقية الكوردية والعالمية.

وقال هانس روتمان لشبكة رووداو الإعلامية بخصوص الحفل: “أعتقد أنه كان عملاً استثنائياً. آمل أن يكون الحضور قد استمتعوا به، لأنني شعرت أن الجمهور كان يستمع بحب لهذا العمل الصعب الذي قدمناه هنا”.

أحد أهداف هذا النشاط هو رفع مستوى الموسيقى في اقليم كوردستان، حيث قال مسؤول من المنظمين لشبكة رووداو الإعلامية إن “الهدف الأكبر هو رفع مستوى الثقافة والفن والموسيقى إلى مستوى عالٍ وأكاديمي، وبث الأمل في جماهير السليمانية وكوردستان”.

فيما قال أحد العازفين الأجانب الذين شاركوا في الحفل لشبكة رووداو الإعلامية: “قمنا بعمل جيد. كان الجو رائعاً في كوردستان وأقمنا هذه الأوركسترا. أظهرنا كل قدراتنا ونأمل أن يكون الحضور قد أعجبهم”.

وأشارت إحدى العازفات في الأوركسترا إلى جهودهن للوصول إلى هذا المستوى وقالت لشبكة رووداو الإعلامية إنه “أمر يبعث على السرور، لأننا نتدرب منذ فترة طويلة وتعبنا. نشعر أن تعبنا أثمر. نتدرب منذ حوالي شهر ونصف، وفي الأسبوع الأخير كنا نتدرب كل يوم”.

كما عبر الحضور عن سعادتهم، حيث قالت سافيا صابر، لشبكة رووداو الإعلامية إنه “شعور خاص جداً، أنا متخصصة في قطاع الصحة، وشاركت سابقاً في أنشطة طبية، لكن هذا كان شعوراً مختلفاً وأجمل. هذه مدينة المدن، ويجب أن يكون لدينا هذه الأوركسترا الجميلة”.

في السياق ذاته، قالت سارة نوروز لشبكة رووداو الإعلامية: “كانت أمسية ممتعة للغاية حيث اجتمعنا مع أصدقائنا. أشعر أننا بحاجة ماسة إلى مثل هذه الأشياء. نحن مجموعة من أصدقاء المدرسة ونأتي كل عام عندما تقام الأوركسترا”.

كما حضر طفل يدعى شافدا الحفل وقال لشبكة رووداو الإعلامية: “كان لدي شعور جميل جداً. لأنني أحببت الموسيقى”.

بدورها، قالت السائحة الاسكتلندية إنعريد هوسمان، لشبكة رووداو الإعلامية: “في البداية لم أكن سعيدة بالعمل، لأنه كان هناك الكثير من الضجيج والزحام، لكن بعد ذلك أصبح القاعة هادئة واستمتعت بها كثيراً، لأنها أعادت لي ذكريات جميلة”.

يعتزم عازفو أوركسترا السيمفونية إقامة حفلهم الموسيقي القادم في خميس آخر من عام 2025، لكن الأزمة المالية ونقص الميزانية قد يعيقان استمرار أعمالهم.

