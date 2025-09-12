مشروع “روناكي” في قرى دهوك يحلُّ مشاكل المزارعين

شهدت قرية “دێرگژنیک” التابعة لناحية مانگێشک” بمحافظة دهوك، تحولاً كبيراً في حياتها اليومية بعد وصول الكهرباء الوطنية بشكل متواصل على مدار 24 ساعة، في إطار مشروع روناكي تنفذه مديرية كهرباء دهوك.

وقال نيا‌ل حسن، أحد سكان القرية، لكوردستان24 إن استمرار التيار الكهربائي حل العديد من مشاكلهم اليومية.

موضحاً: الكهرباء 24 ساعة قدمت لنا فائدة كبيرة، وأصبح بإمكاننا تشغيل جميع الأجهزة دون انقطاع وبحسب احتياجاتنا.

المزارعون الذين كانوا يواجهون صعوبات كبيرة في ري محاصيلهم بسبب الانقطاعات المتكررة، أكدوا أن توفر الكهرباء الوطنية أتاح لهم الاستفادة بشكل أفضل من إمكانياتهم الزراعية.

وفي هذا السياق، قال المزارع بشار ديركژنيكي: محاصيلنا متنوعة، من باذنجان ورمان وفواكه أخرى، سابقاً كانت الكهرباء تصل لساعات محدودة، وكثيراً ما تنقطع خلال ساعات العمل، أما الآن فأي وقت نحتاج فيه لتشغيل مضخات المياه نستطيع ذلك دون مشاكل.

وبحسب مديرية الكهرباء، فإن المشروع غطى حتى الآن 110 قرى في محيط دهوك، حيث باتت تتمتع بالكهرباء الوطنية المستمرة، خصوصاً في ناحية سيميل التي كانت نقطة انطلاق المشروع.

وأكد حازم محمد، نائب المدير العام للكهرباء في دهوك، في حديثه لكوردستان24 أن العمل يسير بوتيرة أسرع من المخطط له، مشيراً إلى أن المراحل الأولى أُنجزت قبل المواعيد المحددة.

وأضاف: بدأنا في ناحية سيميل ومحيطها، وسنواصل لتغطية باقي المناطق، ونتوقع إنجاز المشروع بأكمله في وقت أقصر مما هو مقرر.

وكان مشروع روناكي في مدينة دهوك قد دخل حيز التنفيذ في 27 آذار من هذا العام، ليتمكن بحلول نهاية آب من تأمين الكهرباء الوطنية على مدار 24 ساعة في مركز المحافظة، قبل أن يمتد ليشمل القرى والأرياف.

