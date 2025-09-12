العاصمة أربيل تتحول إلى مدينة خضراء: إنشاء 5 متنزهات كبرى وزراعة 40 ألف شجرة

أعلن محافظ العاصمة أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الجمعة، الشروع بإنشاء خمس متنزهات كبرى في مركز العاصمة على مساحة تصل إلى 200 دونم، تتضمن زراعة أكثر من 40 ألف شجرة من أنواع مختلفة، مؤكداً أن نسبة المساحات الخضراء في المدينة ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً.

وقال خوشناو في منشور عبر صفحته الخاصة على “فيس بوك”،: “بهدف زيادة المساحات الخضراء وحماية بيئة المدينة، باشرنا بإنشاء خمس متنزهات كبرى في مركز أربيل، ستُزرع فيها 40 ألف شجرة، ومن المقرر أن تُنجز المتنزهات هذا العام”.

وبحسب التفاصيل التي أشار اليها المحافظ، فإن المشاريع تشمل:

1- إنشاء متنزه قرب شارع 120 متري على مساحة 80 دونماً، يضم نحو 8 آلاف شجرة، حيث أُنجز حتى الآن 70% من الأعمال.

2- إنشاء متنزه “رشکین” على مساحة 47 دونماً، ستُزرع فيه 16 ألف شجرة، فيما وصلت نسبة الإنجاز إلى 50%.

3- إنشاء متنزه حي “نازدار” على مساحة 4 دونمات، يضم 6 آلاف شجرة، وقد أُنجز بنسبة 80%.

4- إنشاء متنزه حي “ژیان” على مساحة 7 دونمات، ستُزرع فيه 5 آلاف شجرة، بنسبة إنجاز بلغت 70%.

5- متنزه آخر عند تقاطع شارع 150 متري على مساحة 60 دونماً، والعمل فيه ما زال مستمراً.

وأشار خوشناو إلى أن العاصمة أربيل تضم حالياً 26 متنزهاً كبيراً، و204 متنزهات صغيرة، إضافة إلى 163 جزرة وسطية، و109 نافورات.

