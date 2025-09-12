إليزابيث تسوركوف لنتنياهو: تعرضت لظروف احتجاز قاسية في العراق

أعربت إليزابيث تسوركوف، الباحثة الإسرائيلية-الروسية التي خطفت في العراق عام 2023 وأفرج عنها هذا الأسبوع، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس عن أملها في الإفراج عن مواطنيها المحتجزين في غزة.

ونشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الخميس لقطات هي الأولى لتسوركوف منذ الافراج عنها، بدت فيها وهي تمشي بصعوبة وبمعاونة مسعفين إسرائيليين. كما بدت وهي تعانق أقارب وأصدقاء في مستشفى قرب تل أبيب.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن تسوركوف وصفت لنتنياهو خلال حديثهما “الظروف القاسية التي خبرتها خلال الاحتجاز”، وأعربت عن أملها في الافراج عن الرهائن المحتجزين في غزة منذ هجوم السابع من تشرين الأول 2023.

وأكد نتنياهو لتسوركوف أن “جهودا مضنية بذلت على مدى فترة طويلة لإعادتها الى إسرائيل”.

وفُقد أثر تسوركوف، طالبة الدكتوراه في جامعة برينستن الأميركية والباحثة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، في العراق في آذار 2023. وفيما اتهمت إسرائيل كتائب حزب الله العراقي بخطفها، لمّح الفصيل وقتها إلى أنّه غير مسؤول عن الأمر.

ويُرجّح أن تكون تسوركوف قد دخلت العراق بجواز سفر روسي في إطار بحث كانت تجريه لإعداد رسالة الدكتوراه في جامعة برينستن، علما بأن هذه الزيارة لم تكن الأولى لها إلى البلاد.

