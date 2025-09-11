الرئيس بارزاني خلال استقباله المبعوث الإماراتي لشؤون الاقتصاد باقليم كوردستان: نرحب بتعزيز أواصر الصداقة

أكد الرئيس مسعود بارزاني، خلال لقائه مع المبعوث الإماراتي الخاص لشؤون الاقتصاد في إقليم كوردستان، ترحيبه بتعزيز أواصر الصداقة والعلاقات بين الجانبين.

واستقبل الرئيس بارزاني، في مصيف صلاح الدين، وفداً من دولة الإمارات برئاسة سعيد مبارك الهاجري، وزير الدولة والمبعوث الخاص للإمارات للشؤون الاقتصادية في إقليم كوردستان، حسبما جاء في بيان لمقر الرئيس بارزاني، اليوم الخميس (11 أيلول 2025).

وفي مستهل اللقاء، أعرب الوفد الضيف عن “سعادته بزيارته لإقليم كوردستان ولقائه مع الرئيس بارزاني”، مؤكداً على “الصداقة والموقف القيادي للإمارات في تعزيز العلاقات مع الإقليم، كما نقل تحيات قيادة دولة الإمارات وحكامها إلى الرئيس بارزاني”.

وكذلك قدّم الوفد “شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال واجتماعاته في الإقليم والفرص المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية ومجالات التعاون الأخرى حالياً ومستقبلاً”.

وأشار البيان، إلى أن الرئيس بارزاني “رحب بحرارة بالوفد الضيف، معبراً عن شكره لحكومة وشعب وقيادة الإمارات التي كانت دائماً داعمة ومساندة للإقليم، عبر المنظمات الإنسانية، وخاصة خلال توافد مئات الآلاف من النازحين إلى كوردستان”.

كما أكد الرئيس بارزاني ترحيبه بـ”تعزيز أواصر الصداقة والعلاقات بين الجانبين”.

وفي الختام، لفت البيان إلى أن “التباحث حول الأوضاع في المنطقة عموماً، كان محوراً آخر للقاء”.

وأمس الأربعاء، ثمّن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إيفاد مبعوث إماراتي خاص للشؤون الاقتصادية إلى الإقليم، واصفاً الخطوة بأنها تعكس أهمية العلاقات بين الجانبين.

وقال بيان لرئاسة الإقليم، إنّ “نيجيرفان بارزاني، استقبل ظهر اليوم سعيد الهاجري، وزير الدولة والمبعوث الإماراتي الخاص للشؤون الاقتصادية إلى إقليم كوردستان، ووفداً مرافقاً له”.

وأشاد الجانبان، بحسب البيان، خلال اجتماعهما بتاريخ الصداقة والعلاقات الثنائية، وثمّنا مستوى العلاقات بين الجانبين، مؤكدين على الرغبة الثنائية في تطوير وتوسيع التعاون المشترك بينهما، وبالأخص في المجالات المهمة للجانبين، وفي هذا السياق، وصف الجانبان وجود قانون مشجع وبيئة مساعدة للاستثمار في إقليم كوردستان بالأمر المهم.

وعبر الرئيس نيجيرفان بارزاني، عن “شكره لقيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على مساعداتها ودعمها للعراق وإقليم كوردستان”، واصفاً تعيين مبعوث إماراتي خاص للشؤون الاقتصادية في إقليم كوردستان بـ”الخطوة المهمة التي تبرز أهمية العلاقات بين الجانبين”.

بحسب البيان، فقد ناقش الجانبان في الاجتماع فرص تشغيل رؤوس الأموال والاستثمار وأعمال ونشاطات الشركات والقطاع الخاص الإماراتي في إقليم كوردستان، وتبادلا الآراء حول آفاق توسيعها في مختلف المجالات.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس نيجيرفان بارزاني “كامل استعداد الجهات المعنية في إقليم كوردستان لتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة”، على ما جاء في البيان.

