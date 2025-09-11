أكدت أن لا قوة قادرة على كسر إرادة شعب يطالب بحريته.. كوردستان تحيي الذكرى الـ64 لثورة أيلول

أحيت إقليم كوردستان، اليوم الخميس، الذكرى الـ 64 لثورة أيلول، التي قادها الخالد ملا مصطفى بارزاني، والتي تُعتبر نقطة تحول في النضال الوطني الكوردستاني.

انطلقت الثورة في 11 سبتمبر/ ايلول من عام 1961، وشملت كل أنحاء كوردستان، وسعت لمواجهة عقود من القمع والإنكار من قبل السلطات الحاكمة في العراق. ولطالما أكد قادة الثورة والمشاركون فيها أنها وُلدت من رحم الضرورة التاريخية، وجسّدت عزم الكورد على نيل حقوقهم.

وعلى عكس العديد من الثورات الأخرى في عصرها، لم تقتصر ثورة أيلول على السياسة والكفاح المسلح ، فقد عززت أيضًا التقدم في التعليم والصحة والهوية الثقافية ، والتنمية الاجتماعية، وغرست الثقة بالنفس في جيل عانى من المعاناة والقيود والتهميش.

وحافظت الثورة التي شاركت فيها كل شرائح وطبقات المجتمع الكوردستاني ، طوال مسيرتها، على برنامج ثابت يرتكز على المصالح العليا لشعب كوردستان، متحديةً الضغوط والصراعات الإقليمية والدولية. ورغم المؤامرات والنكسات، إلا أنها مهدت الطريق لوعي سياسي أكبر لشعب كوردستان وتطلعاته نحو الحرية والاستقلال.

ويتضمن إرث الثورة إنجازات بارزة، على رأسها اتفاقية الحكم الذاتي في 11 مارس/آذار 1970 بين القيادة السياسية الكوردية وبغداد، والتي اعترفت بموجبها ببعض الحقوق المشروعة لشعب كوردستان ، وكانت اول وثيقة رسمية تعترف صراحة بحقوق الكورد القومية ، حتى وإن تعثر تطبيقها الكامل لاحقًا.

ويقول المراقبون إن ثورة سبتمبر/أيلول ساعدت على توحيد الكورد متجاوزين الخلافات القبلية والطائفية والمناطقية، معززةً دورهم كقوة سياسية ومقاومة في العراق، ومنحت الحركة الكوردية الأوسع نطاقًا حضورًا بارزًا على الساحة الدولية.

لقد أثبتت ثورة أيلول أنها لم تكن مجرد مواجهة عسكرية، بل كانت مدرسة حقيقية للنضال شارك فيها أبناء كوردستان من مختلف طبقاتهم وأديانهم ومذاهبهم. ومن رحمها انبثقت انتفاضة ربيع 1991 التي مهدت الطريق لتأسيس برلمان وحكومة إقليم كوردستان عام 1992، وصولًا إلى استفتاء الاستقلال عام 2017.

وقد أكدت الثورة على حقيقة جوهرية، وهي أن لا قوة قادرة على كسر إرادة شعب يطالب بحقه في الحرية، وأن وحدة الصف الكوردي هي الضمانة الأساسية لصون المكتسبات الدستورية وحماية المستقبل.

وبعد مرور أربعة وستين عامًا، تبقى ثورة أيلول رمزًا خالدًا في ذاكرة الكوردستانيين ووصية للشهداء بأن الحرية لا تُمنح بل تُنتزع بالنضال والإرادة. إنها ليست مجرد حدث تاريخي، بل حجر الأساس الذي بنيت عليه الحركة التحررية الكوردية، وستظل منارة تهدي طريق الأجيال المقبلة نحو مستقبل أكثر حرية وكرامة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية