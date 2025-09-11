دهوك تسجل أدنى معدلات الجريمة على مستوى العراق وإقليم كوردستان

أفاد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى أن محافظة دهوك سجلت أدنى معدلات الجريمة، بينما جاءت محافظة نينوى في المرتبة الثانية على مستوى العراق وإقليم كوردستان.

وقال جاسم محمد، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (11 أيلول 2025)، إن وزارة الداخلية العراقية تزودهم شهرياً بمعدلات الجريمة في المحافظات، ولكن هذه المعلومات تُعتبر للإحاطة فقط ولا تُنشر علنياً.

وأوضح أن أحدث إحصائيات وزارة الداخلية تشير إلى أن محافظة دهوك سجلت أقل معدل جريمة على مستوى العراق وإقليم كوردستان، في حين جاءت محافظة نينوى في المرتبة الثانية.

الوضع في نينوى “جيد جداً”

رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى أكد أن الوضع الأمني في المحافظة جيد جداً في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن القوات الأمنية قادرة على القبض على المجرمين في حال وقوع أي جريمة.

ولفت إلى أن أعلى معدلات الجريمة تُسجل في محافظات جنوب العراق، مشيراً إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو النزاعات بين العشائر وتفشي المواد المخدرة.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في تموز الماضي، عن انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة خلال النصف الأول من هذا العام، عازية ذلك إلى تعاون المواطنين وارتفاع مستوى الثقافة الأمنية في المجتمع.

وقالت الوزارة في بيان حينها، إن “نسبة جريمة القتل انخفضت إلى 11%، فيما سجلت جريمة إطلاق النار على الدور السكنية انخفاضاً بنسبة 27%”.

شهد العراق خلال السنوات الأخيرة جهوداً من قبل الجهات الأمنية في تعزيز الأمن المجتمعي والحد من النزاعات، لاسيما العشائرية منها، إلى جانب توسيع حملات نزع السلاح غير المرخص والتنسيق مع وجهاء المناطق.

