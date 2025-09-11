مفوضية الانتخابات في دهوك: 90 ألف بطاقة ناخب ما زالت في بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة دهوك، اليوم الخميس، اكتمال جميع الاستعدادات الخاصة بالانتخابات العراقية المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، فيما أشارت إلى أن 90 ألف بطاقة تخص ناخبي دهوك لم ترسلها بغداد لحد الآن.

وقال مسؤول المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في دهوك، خالد عباس في تصريح لـ(باسنيوز): “حتى الآن هناك 90 ألف بطاقة للناخبين من دهوك ما زالت في بغداد ولم تُرسل بعد إلى المحافظة ليتم توزيعها على أصحابها، نأمل أن يتم إرسالها في اقرب وقت خلال الشهر الجاري”.

وأضاف عباس، أن “مكتب المفوضية في دهوك أنهى جميع استعداداته الفنية والإدارية لإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها “.

يذكر أنه من المقرر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في 11-11- 2025، لاختيار أعضاء مجلس النواب العراقي الجديد.

