خبير أمني يكشف تفاصيل صفقة إطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية “تسوركوف”

كشف الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، سيف رعد، عن بعض التفاصيل السرية المتعلقة بعملية إطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، مؤكداً أن الصفقة تضمنت إطلاق سراح أحد قادة ميليشيا “حزب الله”.

وقال رعد، في مقابلة متلفزة، إن “كتائب حزب الله سلمت المختطفة إليزابيث إلى الحكومة العراقية بعد صلاة المغرب، والحكومة بدورها سلمتها إلى السفارة الأمريكية”.

وأوضح أن العملية جاءت بعد مفاوضات جرت عبر وسطاء والحكومة العراقية، حيث أسفرت عن إطلاق سراح الإسرائيلية تسوركوف مقابل الإفراج عن عنصر في القوات البحرية لـ”حزب الله” يُدعى عماد أمهز، الذي اعتقلته وحدة (شاييطت 13) الإسرائيلية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وهو معتقل في إسرائيل، إضافة إلى خمسة عراقيين معتقلين أيضاً في إسرائيل.

وبيّن الخبير الأمني أن الصفقة تضمنت أيضاً دفع مبلغ مالي يصل إلى 250 مليون دولار للجهة الخاطفة، أو استبدال هذا المبلغ بمنحها مشروعاً استثمارياً بسبب غياب السيولة المالية، بحسب قوله.

كما أشار إلى أن الصفقة شملت وقف العمليات والضربات العسكرية الإسرائيلية داخل العراق، بعد أن كانت هناك 17 هدفاً معدة للقصف.

وبين رعد خلال المقابلة أن قادة ميليشيا “كتائب حزب الله” الذين اعتُقلوا بعدما هاجموا احدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ واطلقوا النار على القوات الأمنية العراقية، ورغم إعلان إبعادهم من مناصبهم، إلا انهم لا يزالون يشغلون مواقعهم، قائلاً: “حتى هذه اللحظة لم يُنفذ قرار الإقالة، وبحسب الاتفاق تم الإبقاء عليهم في مواقعهم، رغم أن القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، أصدر قراراً بعزلهم”.

