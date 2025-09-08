تعاون ولقاءات بناءة.. الشركات الهولندية توسع قاعدتها في كوردستان

شهدت أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، لقاءا تجاريا بين مسؤولين في كوردستان و10 شركات هولندية من قطاعات مختلفة، بغية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين.

وقالت غرفة تجارة وصناعة أربيل، في بيان، إن “لقاء تجاريا عقد في أربيل، بحضور كمال هاوري، مساعد وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، وگيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، وبيرتيله سنوير، نائب القنصل العام لمملكة هولندا في أربيل، وعدد من رؤساء المنظمات الاقتصادية في مدينة أربيل، وممثلين وأصحاب 10 شركات هولندية من قطاعات مختلفة”.

وقال سعيد، في كلمته، وفقا للبيان، إن “غرفة تجارة أربيل تعتبر هذه الزيارة فرصة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتبادل الخبرات والاطلاع على إمكانيات الطرفين”.

وأضاف أن “إقليم كوردستان يوفر فرصاً استثمارية واعدة في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والسياحة والتعليم والصحة”، مؤكداً ثقته في أن خبرات الشركات الهولندية يمكن أن تجد مكاناً بارزاً في هذه المجالات.

وكشف أن “صادرات هولندا إلى العراق تبلغ 1.2 مليار دولار، وهي في معظمها منتجات زراعية ومستلزمات، بينما صادرات العراق إلى هولندا تبلغ 5 مليارات دولار، والتي تأتي من النفط بشكل أساسي”.

من جانبه، سلط كمال هاوري، مساعد وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، الضوء على آليات تسجيل الشركات والمصانع من قبل وزارة الصناعة، مبينا أنه “يوجد 3,700 شركة أجنبية لها فروع في إقليم كوردستان، 29 شركة منها هولندية، 26 شركة منها في مدينة أربيل، كما سُجلت 1,700 علامة تجارية محلية وأجنبية في إقليم كوردستان، 44 منها هولندية”.

فيما عبرت بيرتيله سنوير، نائبة القنصل العام لمملكة هولندا في أربيل، عن سعادتها بأن العلاقات التجارية شهدت تطوراً جيداً، خاصة في القطاع الزراعي، قائلة: “كقنصلية لدينا برنامج جيد لتنفيذ مجموعة من المشاريع، وفي المستقبل سنقوم بزيارات أخرى لإقليم كردستان مع وفود تجارية أخرى”.

