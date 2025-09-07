مديرية مياه زاخو تتحرك لمواجهة الاستهلاك غير المنظم للمياه

أعلن مدير مياه زاخو، المهندس صلاح حسن، أن دائرته ستفرض غرامات مالية على المنازل التي لا تلتزم بتركيب طوافات المياه، بعد توجيه إنذارين متتاليين لأصحابها.

وأوضح حسن في تصريح لـ كوردستان24 أن لجنة رقابية مشتركة مع قائمقامية زاخو وإدارة باتيفا تتابع المنازل التي تهدر المياه عبر الضخ المباشر من الشبكة دون طوافات.

وبيّن أن دائرة المياه سجلت خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من 6200 مخالفة على شبكة المياه في زاخو.

لافتاً إلى أن نسبة الهدر تتراوح بين 20% و25% من إجمالي المياه.

وعزا حسن أسباب الهدر إلى عاملين رئيسيين: أولهما امتناع بعض المواطنين عن تركيب طوافات المياه رغم أن تكلفتها لا تتجاوز خمسة آلاف دينار، وثانيهما الأعطال المتكررة في خزانات المياه وعدم إصلاحها.

وأكد أن الدائرة وفرت خدمة المياه على مدار 24 ساعة، ونفذت حملات توعية لحثّ المواطنين على ترشيد الاستهلاك.

مشيراً إلى أن أغلب سكان زاخو أبدوا تعاوناً مع هذه الإجراءات، فيما تُتابَع حالات عدم الالتزام عبر فرق ميدانية متخصصة.

