بمشاركة نحو 300 مرشح.. الكورد يسعون لتعزيز دورهم السياسي في انتخابات ألمانيا المحلية

يخوض نحو 300 مرشح من أصول كوردية الانتخابات المحلية في ولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية، سعياً لتعزيز تمثيلهم السياسي ومعالجة قضايا الهجرة والاندماج ومواجهة العنصرية.

وتشمل الانتخابات اختيار رؤساء البلديات والمجالس البلدية ومجالس الاندماج، ويخوض المرشحون الكورد السباق ضمن قوائم حزبية متنوعة أو كمستقلين.

طموح شاب إيزدي

من بين المرشحين 6 من الكورد الإيزديين، أحدهم هيلمند خلات، الشاب البالغ من العمر 24 عاماً، والذي يخوض الانتخابات عن قائمة الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم.

ينحدر هيلمند من قضاء شيخان في محافظة دهوك، ويعيش في ألمانيا منذ نحو 20 عاماً.

يقول هيلمند خلات، لرووداو: “أعمل منذ عام 2022 مع منظمة “زوليبوند إيفاو”، ومن خلالها أساعد أبناء وطني وكل من حولي. أسعى لأن يكون لمجلس الاندماج (Integrationsrat) دور أكبر في دعم بلدي، ولهذا السبب انضممت إليه، لكن هذه مجرد مرحلة، وسأستمر في مجال السياسة وأقدم كل ما بوسعي من مساعدة”.

يدرس هيلمند، وهو في المرحلة النهائية من دراسة علم الاجتماع بجامعة كولونيا، أهمية معرفة الحقوق والواجبات، خاصة فيما يتعلق بفرص البقاء والحصول على الإقامة. ولهذا، يطمح للعمل ضمن لجان شؤون الأجانب.

ويضيف، “أريد الانضمام إلى لجنة مكتب الأجانب (Ausländeramt)، لأنني أرى أناساً يأتون إلى هنا، وكثير منهم وصلوا منذ 2015 وصدرت بحقهم الآن قرارات بالعودة. من الصعب جداً على شخص باع كل ما يملك في العراق أن يعود بعد 10 سنوات. يجب إيقاف هذا الأمر، أو على الأقل يجب أن يعرف الإنسان وضعه في ألمانيا، وهل يمكنه البقاء إلى الأبد أم لا؟ أريد أن أتيح فرصاً أكبر في هذا الشأن ليعرف الناس مصيرهم وكيف يمكنهم البقاء ومواصلة حياتهم هنا”.

صوت جديد للمهاجرين

في مدينة بوخوم، تترشح آرجين بيرهيم أوغلو عن قائمة “إيلبو الدولية”، وهي قائمة كوردية تركز على دعم المهاجرين.

تقول آرجين بحماس عن أهداف قائمتها، لرووداو: “تأسست قائمة إيلبو على أساس مساعدة المهاجرين والوافدين الجدد، خاصة أولئك الذين يأتون إلى هذا البلد الجديد ويريدون أن يشعروا بالانتماء”.

وتضيف أن “أحد مشاريعنا الرئيسية هو توفير رعاية للأطفال للأمهات، خاصة اللواتي يرغبن في العمل أو تعلم اللغة الألمانية. يجب أن يكون هناك مكان يضمن سلامة أطفالهن حتى يتمكنّ من تطوير أنفسهن بهدوء ويصبحن جزءاً فعالاً من المجتمع”.

خبرة سياسية في مواجهة العنصرية

أما ياسين كوت، الذي يعيش في ألمانيا منذ 35 عاماً ويملك خبرة سياسية طويلة، فيخوض الانتخابات كمرشح عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (SPD) في مدينة لودنشايد. يرى كوت أن المشاركة السياسية للكورد ضرورية لخدمة المجتمع الألماني.

ويقول لرووداو: “كشعب يعيش هنا، لدينا قضايانا ومشاكلنا الاجتماعية والسياسية. يجب أن نشارك في حياة هذا البلد ونؤثر فيها، وعلينا أن نثبت أننا مثل المواطنين الألمان الآخرين، يمكننا المساهمة في بناء هذا البلد وتطويره”.

ويشير كوت إلى أن قضايا المدارس والأسر وتطوير البنية التحتية للمدن تُقرر جميعها في مجلس البلدية، حيث يمكن للكورد أن يلعبوا دوراً مهماً، مضيفاً: “أحد أهم مشاريعنا هو توفير رياض أطفال مجانية للأطفال في سن الثالثة، وهذا سيساعد العائلات بشكل كبير”.

ويؤكد كوت أن المشاركة السياسية الفعالة هي “أفضل طريقة لمواجهة الأحزاب العنصرية وضمان مجتمع أكثر عدلاً”.

تمثل هذه الانتخابات فرصة للكورد في المهجر ليكون لهم صوت مؤثر ودور فعال في بناء مستقبل ولاية شمال الراين-وستفاليا وألمانيا بشكل عام.

المشاركة الفعالة في هذه الانتخابات ليست مجرد حق ديمقراطي، بل هي أيضاً واجب لضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.

