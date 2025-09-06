القنصل الفرنسي العام: تسمية ممر في باريس باسم البيشمركة مصدر فخر

وصف القنصل العام الفرنسي في أربيل، يان بريم، افتتاح “ممر البيشمركة” في إحدى حدائق باريس بأنه “مصدر فخر كبير”، مضيفاً أن فرنسا تسعى إلى علاقات أفضل مع إقليم كوردستان.

تم افتتاح ممر البيشمركة، وهو تكريم لدور الكورد في الحرب ضد تنظيم داعش، في باريس يوم أمس الجمعة (5 أيلول 2025) بحضور عمدة باريس آن هيدالغو والرئيس مسعود بارزاني.

وقالت هيدالغو، في حفل الافتتاح إن تسمية الممر في حديقة أندريه سيتروين في باريس باسم البيشمركة هو تكريم “لكل ما قدمه الشعب الكوردي والبيشمركة من أجلنا، من أجل حريتنا وسلامنا” في الحرب ضد داعش.

وأدناه النص الكامل لمقابلة بريم مع رووداو:

رووداو: كان هذا الحدث مثيراً وتاريخياً لشعب كوردستان. كيف كان الأمر بالنسبة لك بصفتك القنصل العام لفرنسا في إقليم كوردستان؟

يان بريم: بالطبع، إنه لمصدر فخر كبير لنا أن نرى بلدية باريس تقرر تسمية مكان عام باسم البيشمركة. لقد ناقشنا هذا الأمر مع بلدية باريس وحكومة إقليم كوردستان العراق لعدة أشهر، وشارك جميع الشركاء بشكل كامل في هذا المشروع. لذا، فإنه لمن دواعي الفخر أن نرى هذا المشروع يصل إلى نتيجة رائعة بهذه المراسم التي كانت مذهلة حقاً. كان هناك أيضاً الكثير من الامتنان. أعتقد أن جميع المشاركين من الجانب الفرنسي أكدوا حقاً امتنان الشعب الفرنسي تجاه البيشمركة، لأنهم قاتلوا إلى جانب قواتنا في الحرب ضد داعش. لقد ساهموا في أمننا، وفي أمن إقليم كوردستان العراق، وجميع مجتمعاته. هذه اللفتة من بلدية باريس والعمدة تكرّم هذه التضحية. ومع تلك التضحية يأتي الشعور بالأخوة. أستطيع أن أقول منذ وصولي إلى هنا قبل عامين، هناك شعور بأننا إخوة في السلاح في هذه المعركة المشتركة ضد الإرهاب وداعش. لذا، كان هناك الكثير من المشاعر، والكثير من الرضا أيضاً من الجانب السياسي لأن الرئيس بارزاني كان حاضراً خلال المراسم. لقد حضر وشارك بشكل كامل، وكان منخرطاً تماماً في العملية.

كما استقبله وزير الشؤون الأوروبية والخارجية، جان نويل بارو، وأجريا مناقشة مهمة لأننا نعتبر ونقدر نصائح وآراء وتحليلات الرئيس مسعود بارزاني كأحد أقرب شركائنا.

رووداو: في خطابات الرئيس بارزاني والمسؤولين الفرنسيين، كان هناك أمل في زيادة تطوير علاقات إقليم كوردستان مع فرنسا. ما الجديد في تطوير هذه العلاقات؟

يان بريم: نحن نقوم بالفعل بالكثير من الأشياء. نحن نعزز كل ما بنيناه في السنوات الأخيرة. يمكنني أن أخبرك، على سبيل المثال، أن إحدى نساء البيشمركة اللواتي كن في المراسم تتعلم الآن اللغة الفرنسية في المعهد الفرنسي. لقد أطلقنا مشروعاً لكي يتعلم أفراد البيشمركة اللغة الفرنسية، وربما يتمكنون من الذهاب إلى المدارس الفرنسية للدراسة في المدارس العسكرية الفرنسية. هذا أحد مشاريعنا. نحن نعيد إطلاق مشاريعنا في علم الآثار، لأن إقليم كوردستان مكان يوجد فيه العديد من القطع الأثرية والمواقع الأثرية، لذلك نحن حريصون حقاً على الدفع بهذه الشراكة لزيادتها. لاتزال لدينا مدرستان فرنسيتان في السليمانية وأربيل، حيث يتبعان المنهج الفرنسي، ونحن على استعداد لمواصلة دعمهما للتأكد من حصولهما على المزيد من الطلاب، لأن الطلاب يمكنهم بعد ذلك الذهاب للدراسة في فرنسا، أو في جميع أنحاء الشرق الأوسط، أو في إقليم كوردستان العراق. لدينا مشاريع في العمادية، ونأمل أن تكون لدينا مشاريع في سوران في الأشهر المقبلة. نحن ندرب أفراد الأمن المدني من مركز التنسيق المشترك للأزمات (JCCC)، لذلك أطلقنا بالفعل الكثير من المشاريع. نريد توطيدها واستخدامها للمضي قدماً. والمضي قدماً من أجل ماذا؟ من أجل علاقاتنا السياسية، ومن أجل العلاقات بين شعبينا، وأيضاً من أجل العلاقات بين مجتمعات الأعمال لدينا. ربما رأيتم أننا كنا نشطين جداً في هذا المجال مع العديد من منتديات الأعمال التي تم تنظيمها في باريس في الأشهر الماضية، ونحن حريصون حقاً على إطلاق مشاريع جديدة في مجال الزراعة، وفي مجال المياه، وفي أي مجال يمكن أن يكون متاحاً ومفيداً للكورد.

رووداو: ما الذي يقف وراء دعم فرنسا وشعبها الثابت لإقليم كوردستان؟

يان بريم: هناك تاريخ، والتاريخ مهم جداً. حتى في السبعينيات والستينيات والثمانينيات، جاء الكثير من الرحالة والفاعلين في المجال الإنساني والصحفيين والكتاب إلى كوردستان. وعندما بدأت حملة الأنفال، شعر بعض الأشخاص المهمين جداً في فرنسا بالقلق وأرادوا حقاً فعل شيء حيال هذه الحملة الإرهابية المروعة ضد الشعب الكوردي. وقد تحركت دانييل ميتران. لقد رأيتم في الصور أن كندال نزان كان حاضراً أيضاً. لقد لعب كندال نزان دوراً فعالاً في هذه التعبئة. وكان الرئيس، الرئيس ميتران، نشطاً جداً أيضاً في التأكد من توقف عمليات قتل الشعب الكوردي في التسعينيات. وقد بدأ الأمر قبل ذلك، لكنه غير شكل علاقتنا تماماً. وبالطبع، مع تأسيس إقليم كوردستان العراق، كنا من بين الأوائل الذين أسسوا قنصلية عامة. لقد عملنا مع الأكاديميين، وعملنا على تدريب الشباب، وتدريب المجتمع المدني، وتدريب البيشمركة وموظفي الخدمة المدنية أيضاً. نحن حريصون حقاً على التأكد من أن إقليم كوردستان يتقدم ويتطور في جميع مجالاته، ونحن على أهبة الاستعداد لمرافقة إقليم كوردستان في هذا المسعى. لذا، فالأمر مزيج، أود أن أقول، من الروابط الإنسانية بين الناس، ومزيج من الروابط السياسية أيضاً، وأيضاً التزام قوي جداً بمكافحة الإرهاب. كما قلت، لقد قاتلنا جنباً إلى جنب، وكتفاً بكتف، ضد تهديد كان موجهاً ضدنا جميعاً. وقد كان ذلك أيضاً حجر زاوية في تعاوننا وعلاقتنا.

رووداو: هل الشركات الفرنسية مستعدة للعمل في إقليم كوردستان؟

يان بريم: نعم، بالتأكيد. لدينا بالفعل العديد من الشركات. لدى دانون مصنع بالقرب من أربيل، وهناك كارفور. أنتم تعرفون بالطبع علامة كارفور التجارية، التي توزع العلامات التجارية الفرنسية. لدينا الكثير من الشركات الأخرى مثل لافارج. لذا، هناك شركات كبيرة استثمرت في كوردستان، وتستثمر أيضاً في العراق ككل. وإحدى مهامي هي التأكد من قدوم المزيد من الناس لتسهيل علاقات العمل بين رجال الأعمال. لأنني أمثل الدولة، لذا لست هنا للتخطيط لمشاريع اقتصادية. يجب أن يكون الأمر بين رجال الأعمال، ولكن لدينا آفاق جيدة للعديد من المشاريع في مجال الزراعة، كما قلت، وفي مجال السياحة حتى، وفي مجال إدارة المياه، وحتى في قطاع البناء مع العديد من الشركات التي تتدخل في أعمال البناء.

رووداو: قال ممثل حكومة إقليم كوردستان لدى فرنسا إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور العراق وإقليم كوردستان قبل نهاية هذا العام. ما رأي الرئيس ماكرون في علاقات فرنسا مع العراق وإقليم كوردستان؟

يان بريم: يركز الرئيس، حقاً الكثير من اهتمامه على العراق وعلى كوردستان. في تحليله، يلعب العراق دوراً محورياً في استقرار المنطقة بأكملها، وهو على مفترق طرق العديد من الرهانات الجيوسياسية. لهذا السبب كان له دور فعال في تشكيل والمشاركة في تنظيم مؤتمر بغداد مع السلطات العراقية، والذي انعقد في بغداد وعمّان لاحقاً، للتأكد من أننا نساهم في حوار إقليمي يفضي إلى السلام والاستقرار، بدلاً من مواجهة الصعوبات والتوترات. تحليلنا هو أن العراق ككل يتقدم نحو الاستقرار، وأن هناك حاجة لتغيير نهجنا حقاً والتأكد من أننا نساهم في الحوار السياسي بين الدول المعنية هنا وإقليم كوردستان العراق. الاتصالات السياسية التي نجريها على أعلى مستوى، رأيتم أن الرئيس نيجيرفان بارزاني زار باريس في وقت سابق من هذا العام. وجاء وزير الخارجية إلى أربيل بعد إقامته في بغداد في نيسان. لذا، نحن في عملية تشاور مستمرة مع سلطات كوردستان والقيادات السياسية الكوردستانية في إطار نهجنا تجاه العراق. نحن في حوار مستمر مع القيادة السياسية في كوردستان كجزء من ستراتيجيتنا الأوسع تجاه العراق.

