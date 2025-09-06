خبير اقتصادي عراقي: يجب الإسراع بتصدير نفط كوردستان

دعا الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي إلى «الإسراع بحل الإشكالات النفطية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان»، محذراً من «استمرار الاختناقات المالية التي يعاني منها العراق بسبب تعطل تصدير نفط الإقليم».

وقال المرسومي عبر ‹فيس بوك›: «وفقاً لمصادر من أوبك، بلغت صادرات العراق من النفط الخام في شهر آب الماضي 3.458 مليون برميل يومياً، صدرت كلها جنوباً عبر البحر»، مشيراً إلى أن «العراق يقترب من طاقته التصديرية القصوى التي تبلغ 3.5 مليون برميل يومياً».

وأضاف الخبير الاقتصادي أن «الزيادة المتوقعة في حصة العراق الإنتاجية خلال الأشهر القادمة تتطلب حلولاً عاجلة لإعادة تشغيل خط تصدير النفط عبر جيهان»، موضحاً أن «هذا الخط يستطيع تصدير نحو نصف مليون برميل يومياً من نفط إقليم كوردستان وكركوك».

وتابع قائلاً: «إعادة فتح خط جيهان النفطي ستسهم بشكل حاسم في حل الأزمات المالية الحالية، وستوفر عائدات إضافية تعزز الموازنة العامة وتدعم الاقتصاد الوطني».

وختم المرسومي تصريحه بالتشديد على أن «التفاهم مع تركيا وإقليم كوردستان لم يعد رفاهية، بل ضرورة اقتصادية ملحة لمواجهة التحديات المالية التي تمر بها البلاد».

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية