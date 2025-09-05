الرئيس بارزاني: العلاقات بين الشعب الكوردستاني وفرنسا تاريخية وسنواصل تعزيزها

بعد وصوله إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور مراسم إزاحة الستار عن لوحة “البيشمركة” وافتتاح شارع يحمل الاسم ذاته ، ولقائه مع رئيسة بلدية المدينة، وصف الرئيس مسعود بارزاني اليوم الجمعة 5 سبتمبر/ أيلول 2025 هذا اليوم بأنه “يوم تاريخي”، مؤكداً أن “العلاقات بين شعب كوردستان وفرنسا علاقات تاريخية”.

وقال الرئيس بارزاني في كلمة له من داخل بلدية باريس: “أنا سعيد جداً بزيارتي إلى باريس، وأشكر مجلس بلدية المدينة على هذا التكريم”.

وبشأن إزاحة الستار عن لوحة “البيشمركة” وافتتاح شارع بالاسم نفسه في باريس، أشار الرئيس بارزاني إلى أن “هذا عمل مهم وتاريخي، وهو دليل على أن العلاقة بين شعب كوردستان وفرنسا علاقة تاريخية، وسنواصل تعزيز هذه العلاقات”.

وأضاف: “إطلاق اسم البيشمركة على شارع في باريس دليل على أهمية الشعب الكوردي بالنسبة لفرنسا”.

مؤكداً ، أن بيشمركة كوردستان ستدافع دوماً عن حقوق الانسان والحرية والديمقراطية، مضيفا ان فرنسا وشعبها سيبقون دوما في قلوب الشعب الكوردي.

وأشار الرئيس بارزاني الى، أن “البيشمركة قامت بواجب مقدس، ولكن هذا التكريم والاحترام الذي اظهرتموه تجاه البيشمركة اليوم يعكس احتراما لنضال وتضحيات البيشمركة، والصداقة بين الشعبين الكوردي والفرنسي”.

ونوّه الرئيس بارزاني الى الحرب ضد داعش الارهابي، وقال “استشهد وأصيب 12 الف من البيشمركة في حرب داعش، لكنهم حققوا نصرا عظيما لشعب كوردستان”.

ولفت الرئيس بارزاني الى ان”موقف فرنسا من القضية الكوردية لم يتغير، رغم تغير العديد من الرؤساء والحكومات، الا ان موقفها تجاه الكورد لم يتغير”.

وتحدث الرئيس بارزاني في كلمته عن الرئيس الفرنسي الاسبق فرانسوا ميتران قائلا، “كان فرانسوا ميتران أول رئيس اوروبي يستقبلني عام 1992، وهذا مصدر فخر بالنسبة لي، وكانت السيدة ميتران زوجة الرئيس الفرنسي الاسبق اول امراة اوروبية تذرف الدموع على ضحايا الشعب الكوردي”.

مردفاً ، ان فرنسا وشعبها في قلوب الشعب الكوردي دائما، عاشت باريس، عاشت أربيل، عاشت الصداقة بين الشعبين الفرنسي والكوردي”.

وختم الرئيس بارزاني بالقول: “اليوم يوم مهم وتاريخي، وأبارك لشعب كوردستان هذه المناسبة وهذا الحدث المميز”.

من جانبها، قالت آن هيدالغو، رئيسة بلدية باريس: “سعيدة جداً لأنني تمكنت اليوم مرة أخرى من استقبال الرئيس بارزاني، وهذا الأمر خاص بالنسبة لي”.

كما وأهدى الرئيس مسعود بارزاني لرئيسة بلدية باريس، لوحة تمثل البيشمركة، واصفا اياها قائلا “هذه لوحة البيشمركة الذين قاتلوا ضد تنظيم داعش نيابة عن العالم أجمع”، و كتابا عن بطولات البيشمركة وانتصاراتهم ضد تنظيم داعش الارهابي.

