رئيسة بلدية باريس: تسمية ممر البيشمركة اعتراف بتضحياتهم من أجل حريتنا

بعد تسمية ممر في حديقة كبيرة بالمدينة باسم البيشمركة، قالت آن هيدالغو، رئيسة بلدية العاصمة الفرنسية باريس، إن البيشمركة “دخلوا رسمياً ذاكرة باريس”.

وقالت رئيسة بلدية باريس إن تسمية الممر “اعتراف بتضحيات البيشمركة من أجل حريتنا”؛ وأكدت أيضاً أن “الصداقة بين باريس وشعب كوردستان لن تتلاشى أبداً”.

اليوم الجمعة (5 أيلول 2025)، تحدثت هيدالغو في حفل افتتاح الممر في حديقة سيتروين، بحضور الرئيس مسعود بارزاني.

وقالت رئيسة البلدية إن هذه الخطوة “تكريم لتضحيات” قوات البيشمركة الكوردستانية في الحرب ضد داعش و”علامة على الصداقة العميقة بين باريس والشعب الكوردي”.

في الحفل، أعلنت آن هيدالغو أن قرار تسمية الممر جاء بإجماع مجلس بلدية باريس.

كما قالت هيدالغو: “تمكنا من تحقيق ذلك، لأنه تجمعنا قيم مشتركة؛ قيم الأخوة، نفس القيم الجمهورية التي تتردد أصداؤها في ولاء الكورد ووفاء البيشمركة وولائكم، سيدي الرئيس”.

وأشارت رئيسة بلدية باريس إلى العلاقات التاريخية والتعاطف بين الشعبين الكوردي والفرنسي، واستذكرت زيارتها إلى أربيل في عام 2015، قائلة: “في عام 2015 زرت أربيل، بعد فترة قصيرة من الهجمات التي وقعت هنا في باريس. كانت أربيل في الخطوط الأمامية لتلك الحرب ضد داعش. لقد تعرضنا نحن أيضاً في باريس لأضرار جسدية من الإرهاب، وكنا نعلم أن الحرب الرئيسية تدور هناك، بعيداً جداً عن حدودنا. كان هناك مقاتلون شجعان، رجال ونساء، كانوا البيشمركة”.

ووجهت رئيسة بلدية باريس دعوة رسمية للرئيس بارزاني للمشاركة في الذكرى العاشرة لهجمات داعش على باريس عام 2015، والتي من المقرر أن تقام في 13 تشرين الثاني، وقالت إن “كفاحكم من أجل الحرية هو كفاحنا أيضاً، وبدونكم، لم نكن لنكون في الوضع الذي نحن فيه اليوم”.

فيما يتعلق بالتنسيق بين باريس وأربيل، تحدثت هيدالغو عن اتفاق الصداقة والتعاون بين باريس وأربيل، مؤكدة أن أحد المشاريع هو “ترميم منزل في قلعة أربيل سيُخصص لتطوير حقوق المرأة”.

كما قالت: “اليوم تدخل البيشمركة ذاكرة باريس. كل من يسير في هذا الشارع من الآن فصاعداً سيعرف أن باريس لا تنسى وتكرم أولئك الذين قاتلوا من أجل انتصار الحرية. عاشت البيشمركة، عاش كوردستان العراق. عاشت الصداقة الكوردية الفرنسية”.

وأدناه نص خطاب رئيسة بلدية باريس:

فخامة رئيس إقليم كوردستان العراق السابق، السيد مسعود بارزاني؛ السيد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، والقائم بالأعمال في السفارة العراقية، أشكركم على حضوركم. اسمحوا لي أن أحيي صديقي، رئيس المعهد الكوردي في باريس، السيد كندال نيزان. وكذلك السيدة رومينيك رويان المديرة، وبالتأكيد أود أن أحيي النواب الحاضرين، السيد رئيس بلدية الدائرة 15، أشكركم. شكراً، لأننا معاً، كما قلتم، بالإجماع في مجلس بلدية باريس، تمكنا من تمرير القرار بتسمية هذا الشارع باسم البيشمركة في حديقة سيتروين هنا في الدائرة 15 بباريس.

تمكنا من تحقيق ذلك، لأنه تجمعنا قيم مشتركة؛ قيم الأخوة، نفس القيم الجمهورية التي تتردد أصداؤها في ولاء الكورد ووفاء البيشمركة وولائكم، سيدي الرئيس. أود أن أحيي أصدقاءنا الدائمين هنا، جميعهم حاضرون، أصدقاء الشعب الكوردي الدائمون، ولكن بالطبع برنارد هنري ليفي، برنارد العزيز، شكراً لحضورك هنا. جميعنا نعرف وفاءك جيداً. وكذلك، معالي الوزير برنارد كوشنر، الذي دعم الشعب الكوردي بكل إخلاص لفترة طويلة ومهد الطريق لعلاقات جيدة. هذه هي اليوم العلاقة بين فرنسا وكوردستان العراق.

بصراحة، إنه أمر غريب جداً. لماذا يوجد هذا الحب؟ لماذا توجد هذه الصداقة؟ ما الذي يجعل الشعب الكوردي في قلب الفرنسيين، في قلب الباريسيين؟ لدي قناعة راسخة بأن ذلك يرجع إلى شجاعة الشعب الكوردي، وبالتأكيد، بسبب كفاح هذا الشعب من أجل قيمه. اسمحوا لي أن أذكر ذلك، لأن البيشمركة أيضاً مرتبطون بهذه الفكرة، وقيمهم مثل المساواة بين الرجل والمرأة.

هذه المساواة التي تُطالب بها، هذه الحرية هي شيء يؤثر علينا فوق كل الحدود، وأعتقد أن هذا هو ما جعلنا لفترة طويلة، سيدي الرئيس، نتحدث عن دور الرئيس والجنرال ديغول في ذلك الوقت، ولكن بالطبع، كيف لا نتحدث عن دور دانيال ميتران الذي كان صديقاً وبالتأكيد أفضل من أظهر هذا الشعور القوي بالصداقة بين فرنسا وشعب كوردستان.

تسمية شارع في باريس تكريماً للبيشمركة، لمقاتلي كورد من النساء والرجال، أصبحت خطوة تاريخية واعترافاً بهذه الصداقة التي أعتقد أنها لن تتلاشى أبداً، طالما أننا نشارك طعم الحرية هذا. أتذكر، لأنني زرت كوردستان العراق عدة مرات.

أتذكر شعوري. اسمحوا لي أولاً أن أقول لكم، سيدي الرئيس، في عام 2015 زرت أربيل، بعد فترة قصيرة من الهجمات التي وقعت هنا في باريس. كانت أربيل في الخطوط الأمامية لتلك الحرب ضد داعش. كان خط الدفاع على بعد 5 كيلومترات من المدينة. تعرضت المدينة لأضرار، وأردت أن أرى وأفهم وأدعم وأشكر. لأننا تعرضنا لأضرار، نحن هنا في باريس، تعرضنا لأضرار في أجسادنا. أنتم لا ترون جيلبرت. كان يجب أن أحييكم أولاً. شكراً لحضوركم هنا. لقد تعرضنا نحن أيضاً في باريس لأضرار جسدية من الإرهاب، وكنا نعلم أن الحرب الرئيسية تدور هناك، بعيداً جداً عن حدودنا. كان هناك مقاتلون شجعان، رجال ونساء، كانوا البيشمركة. وجئت أنا إلى العراق. جئت لأراكم وأُعجبت، أُعجبت لأنكم كنتم تنتظرون وصولي، كنتم تنتظروني، كنتم ترتدون الزي العسكري وتتجهون نحو جبهة القتال.

بعد خمس دقائق من لقائنا، ذهبتم إلى جبهة القتال. صدمت، صدمت بتلك الشجاعة، بذلك الالتزام، بتلك العلاقة القوية التي تربطنا معاً. وبالتأكيد، تعمقت هذه العلاقة باستمرار، في جميع المجالات؛ وكذلك العلاقة الشخصية التي تمكنت من إقامتها مع الشعب الكوردي هنا في باريس ومن خلال ممثلكم والمعهد الكوردي. السيد مسعود بارزاني، كان ذلك أول لقاء لنا في عام 2015.

ثم في عام 2019 عدت إلى كوردستان العراق، إلى أربيل. هناك، عادت الحياة إلى طبيعتها. لقد خضتم حرباً أساسية هناك سمحت لأربيل بالمضي قدماً نحو المستقبل، والتوجه نحو العالم وتصبح جزءاً من حرب، ولكن أيضاً جزءاً من الحركات العالمية الكبرى. أتذكر أيضاً أنكم في ذلك الوقت طلبتم مني العمل بطريقة تمكن مدينة أربيل من المشاركة في كل ذلك الحوار حول الحركات العالمية الكبرى، الحوار الذي كان يجري على المستوى العالمي من قبل المدن الكبرى في العالم. في عام 2019 اقترحت على محافظ أربيل أن يشارك بصفة مراقب في الرابطة الدولية للمدن الفرنكوفونية، ولأن اللغة الفرنسية تتطور في كوردستان وفي أربيل، كصفة مراقب حتى تتمكنوا من المشاركة معنا في جميع الحوارات الكبرى. أتذكر أول لقاء لي مع محافظ أربيل، وقد حدث ذلك في بلد آخر عزيز علينا. حدث ذلك في كيغالي، رواندا. مشاركة تجارب الصمود التي كانت لدى الأمهات المشاركات، أعتقد أن ذلك اللقاء، وبمشاركة محافظ أربيل، كان لحظة فريدة.

وبعد ذلك في عام 2023، كنت محظوظة بوجود العديد منا هنا اليوم، كنا حاضرين هناك، وكان برنارد كوشنر أيضاً هناك، لافتتاح متحف بارزاني في منطقة بارزان، وكانت تلك أيضاً لحظة جيدة جداً للمشاركة والصداقة.

لذا اليوم، إنه لشرف عظيم، سيدي الرئيس، أن نرحب بكم. أنا فخورة وسعيدة بأن هذا الشارع البيشمركة في باريس، في هذه الحديقة الكبيرة سيتروين، يخلد ذكرى هؤلاء النساء والرجال المقاتلين الذين واجهوا الموت، تماماً كما يعني اسم البيشمركة، لحماية حقوق وحرية الكورد، وكذلك حقوقنا. البيشمركة والكورد لا ينفصلان، والكفاح من أجل الشعب الكوردي هو كذلك أيضاً.

كفاح من أجل الحكم الذاتي، كفاح من أجل الحرية، كفاح أساسي، كفاح عالمي. أعتقد أن هذا العولمة هي التي تنعكس في دواخلنا وفي هذه الصداقة القوية بين فرنسا والشعب الكوردي.

لقد رأينا هذه الحقيقة عدة مرات. نتذكر، وسنتذكر دائماً، نتذكر كيف حميتم حريتنا، بعد الهجمات وفي مواجهة الحرب التي شنتها داعش، ونحن نعلم أنه بدون شجاعة البيشمركة، لكان التهديد أكبر ولطالت الحرب أكثر بكثير. سيدي الرئيس، في 13 تشرين الثاني القادم، ستحتفل باريس بالذكرى العاشرة لتلك الهجمات التي أحزنت المدينة وضربت قلب بلدنا. أنا أدعوكم، وأكرر ذلك علناً هنا. أريد أن تتم دعوتكم، لتكونوا معنا، مع الباريسيين، وبالتأكيد، في حفل يرأسه الرئيس إيمانويل ماكرون، لأن كفاحكم من أجل الحرية هو كفاحنا أيضاً، وبدونكم لم نكن لنكون في الوضع الذي نحن فيه اليوم. لقد وقفتم في وجه داعش، وهذا يتطلب شجاعة. لقد حميتم هناك وهنا، تلك القيم التي هي قيمنا.

ولكن منذ عام 2003، قدم الكفاح الكوردي أيضاً دعماً حاسماً للتحالف الدولي وشارك في الإطاحة بصدام حسين. وبعد ذلك جاء الاعتراف الدستوري بالحكم الذاتي لكوردستان من قبل الحكومة العراقية الجديدة؛ وهو اعتراف، منذ ذلك الحين، جعل البيشمركة رسمياً قوة مسلحة ومسؤولة عن حماية الإقليم. كفاح، بالتأكيد، وفر مكاناً صحيحاً جداً للنساء منذ الثمانينات، وحتى في باريس، لاتزال شجاعتهن تلهمنا. لقد أصبحن أبطال الكفاح ضد داعش. نحن نعلم مدى خوف داعش منهم. إنهم يظهرون حداثة ومساواة تجعل المرء مجبراً على الإعجاب، وتتحدث إلى قيمنا وقلوبنا. وهذا الشارع البيشمركة هو أيضاً وسيلة للتعبير عن تقديرنا وشكرنا الحار لهؤلاء النساء والرجال الكورد الذين خاضوا هذا الكفاح الفريد بشجاعة، هذا الكفاح الصعب باسم الإنسانية، بدفع ثمن باهظ للحرب. ولكنه أيضاً وسيلة لنقول للكورد الفرنسيين والكورد الباريسيين، لأن عددهم كبير، إن باريس تعرف وتعتبر تاريخهم وتضحياتهم ومشاركتهم في حياة عاصمتنا.

أصدقائي الأعزاء، باريس وسكانها الكورد أيضاً تعرضوا لأضرار. السيدة رئيسة بلدية الدائرة 10، التي أنتم أيضاً رئيسة بلدية منطقة تُسمى (كوردستان الصغيرة) في باريس، أتذكر كارثة عام 2022، أتذكر ذلك إطلاق النار القاتل الذي حدث في شارع (أنجين). يذكرنا ذلك بشكل مأساوي بأن الكفاح من أجل الحرية والعدالة ليس آمناً في أي ملجأ، حتى هنا في باريس. ولكن، تماماً كما بعد 13 تشرين الثاني، كان هناك نفس الرد، رفض الخوف، قوة المجتمع، الأخوة والذكرى كوفاء. تجمع المجتمع الباريسي في ذلك الوقت حول المجتمع الكوردي. باريس مثال في هذا الصدد. هذا الاتحاد والأخوة الموحدة ملك لنا جميعاً.

تاريخ الكورد هو أيضاً تاريخ باريس. باريس حريصة على إبقاء قيمهم وقيمنا المشتركة حية. هذا يعني أننا نمضي قدماً معاً نحو المستقبل من خلال خلق ظروف السلام، لأن السلام والاستقرار والتقدم البشري يجب أن يرشدنا. وهذا يتم بشكل ملموس جداً من خلال التبادل بين مدننا، كما ذكرت، مع أربيل، وكما قال رئيس بلدية الدائرة 15 سابقاً، لقد وقعنا اتفاق صداقة وتعاون. هذه ليست قطعة ورق صغيرة، بل هي عمل بالتزام قوي جداً من مجتمعينا يشمل العديد من المجالات، على سبيل المثال، أحدها الذي يحتل مكاناً خاصاً في قلبي، هو ترميم منزل في قلعة أربيل، وهي أيضاً قلعة تاريخنا. في قلعة أربيل سيكون هناك منزل لباريس مدعوم من باريس، يتم ترميمه من قبل باريس وسيُخصص لتطوير حقوق المرأة.

وكذلك، بالطبع، ندعم تعلم اللغة الفرنسية التي هي اللغة الثالثة التي تُدرّس في كوردستان وخاصة من خلال المعهد الفرنسي في أربيل، وفي المستقبل القريب أيضاً سيُفتتح المعهد الثقافي الفرنسي – الألماني في أربيل، والذي سيكون أيضاً في القلعة. أود أن أشكر معالي ممثل الوزير والحكومة الحاضرين هنا. أخيراً، نحن فخورون باستضافة المعهد الكوردي لأكثر من 40 عاماً؛ هذا المكان الفريد لنشر الثقافة واللغة الكوردية في باريس. كندال نيزان العزيز الذي يرأسه، أشكره؛ أود أن أحييكم. بالتأكيد هذا الصباح وكل أصدقاء المعهد، نتذكر شخصاً، جويس بلاو، تلك الركيزة للمعهد، تلك الباحثة اللغوية الممتازة التي كرست حياتها للغة والأدب الكوردي. كنا معها في عام 2024 في افتتاح متحف بارزاني في منطقة بارزان، وقد توفيت بيننا قبل حوالي عام، لكنها معنا هنا، وأود أن أقول إن باريس كانت عدة مرات ملجأ للاجئين الكورد، حيث تمكنت من استضافة وحماية أولئك الذين فروا من الظلم، وهذا هو فخر عاصمتنا، أن تصبح أرض الحرية وتظل وفية لتاريخها ولقيمها العالمية.

لذا اليوم، تدخل البيشمركة ذاكرة باريس، واسمهم الآن منقوش على هذا الشارع الهادئ، في المكان الذي تلتقي فيه العائلات. هذا الاسم هو هدية احترام واعتراف ووفاء باريس. البيشمركة سيُكتبون من الآن فصاعداً على خريطة باريس، أمام هذا المنظر الفريد لنهر السين، رمزاً لأفق مشترك جمعنا.

كل من يسير في هذا الشارع من الآن فصاعداً سيعرف أن باريس لا تنسى، وأن باريس تكرم أولئك الذين قاتلوا من أجل انتصار الحرية. أخيراً، أود أن أتوجه مرة أخرى بأحر الشكر لكم، سيدي الرئيس مسعود بارزاني، فحضوركم بيننا اليوم يشرف باريس ويذكرنا بتلك العلاقة من الاحترام والصداقة التي تربط عاصمتنا بالشعب الكوردي وقادته. أشكركم جميعاً على مشاركتكم. عاشت البيشمركة، عاش كوردستان العراق. عاشت الصداقة الكوردية الفرنسية”.

