آلاف المشاريع الخدمية وبالارقام.. حقوقي: لهذا تطالب بغداد إقليم كوردستان بتسليمها كل ايراداته الداخلية

كما يتم استخدام الرواتب كورقة ضغط لإيقاف عجلة التقدم في الاقليم

نفذت الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان ، آلاف المشاريع الخدمية والتنموية في مختلف المجالات والقطاعات ، مما حقق تنميةً ملحوظةً لإقليم كوردستان، حيث شهد الإقليم تطوراً اقتصادياً واجتماعياً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث استطاعت الكابينة التاسعة برئاسة مسرور بارزاني توظيف موارد الاقليم الطبيعية والمالية والبشرية لتحقيق تقدم تنموي ملموس. وعلى الرغم من الظروف السياسية والأمنية المعقدة، فإن الإقليم تمكّن من ترسيخ أسس نمو اقتصادي متعدد القطاعات، مع تطوير بنيته التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لسكانه.

ووفقًا لمتابعة من وكالة (باسنيوز)، فقد أُنجزت الكابينة التاسعة (الحالية) العديد من المشاريع والخدمات وفي مختلف المجالات، منها:

في مجال الاستثمار:

564 مشروعًا استثماريًا بقيمة تزيد عن 24 مليار دولار. كما يلي:

الصناعة: 142 مشروعًا بقيمة 3,649 مليار دولار

التجارة: 142 مشروعًا بقيمة 1,194 مليار دولار

السياحة: 78 مشروعًا بقيمة 7,559 مليار دولار

الإسكان: 60 مشروعًا بقيمة 4,868 مليار دولار

– الاستثمار المشترك والأجنبي: 11 مشروعًا بقيمة 5,154 مليار دولار

التعليم: 49 مشروعًا بقيمة 417 مليون دولار

الصحة: ​​34 مشروعًا بقيمة 366 مليون دولار

الزراعة: 21 مشروعًا بقيمة 561 مليون دولار

الرياضة: 14 مشروعًا بقيمة 84 مليون دولار

– الفنون: 3 مشاريع بقيمة 76 مليون دولار

الخدمات المصرفية: مشروعان بقيمة 19 مليون دولار

في مجال الطرق:

– تم إنجاز 717 مشروعًا.

– ٤٠٢ مشروعاً قيد الانجاز.

– تم بناء 2618 كيلومترًا من الطرق الجديدة خارج المدن.

– تم تنفيذ حوالي 2000 مشروع لبناء الطرق الداخلية.

– تم استثمار أكثر من ستة تريليونات دينار في هذا المجال.

في مجال إزالة الألغام:

– تم تطهير 11 مليونًا و373 ألفًا و50 مترًا مربعًا من الأراضي من الألغام عن طريق الهيئة العامة لشؤون الألغام.

– تم تطهير 52 حقل ألغام بالكامل وتسليمها لأصحابها.

في مجال الكهرباء:

– تم توفير مشاريع إنارة لتوفير الكهرباء على مدار الساعة للمواطنين.

– يتمتع حوالي 4 ملايين مواطن، أي أكثر من 50% من سكان إقليم كوردستان، بالكهرباء على مدار الساعة.

– تتمتع حلبجة، كأول محافظة في تاريخ العراق، بالكهرباء على مدار الساعة (كل المناطق ضمن حدود المحافظة).

– تم إيقاف تشغيل أكثر من 3200 مولد كهرباء يعمل على الديزل في الأحياء السكنية.

– سيتم إيقاف تشغيل أكثر من 7000 مولد بحلول نهاية عام 2026.

في مجال المياه:

– تم الانتهاء من بناء 8 سدود كبيرة بسعة تخزين تزيد عن 150 مليون متر مكعب من المياه.

– عشرات البرك لامتصاص المياه في القرى والسهول.

– مشروع إمداد أربيل السريع بالمياه، الذي سيُنفذ على مرحلتين، وسيُصفّي 480 ألف متر مكعب من المياه يوميًا، سيوفر 20 ألف متر مكعب من المياه في الساعة لأحياء العاصمة أربيل، وسيحل مشكلة المياه في العاصمة لمدة 30 عامًا القادمة.

– سيتم إغلاق آلاف الآبار (المياه الجوفية) نتيجة مشاريع المياه التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان.

– عشرات مشاريع المياه الأخرى التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة.

مشاريع استراتيجية أخرى:

– ترميم قلعة أربيل ومنارة جولّي، لتعزيز الهوية التاريخية والسياحية لأربيل.

– إنشاء مشروع الهوية الرقمية (KRDPass) وبذل الجهود لرقمنة معاملات المواطنين.

– إطلاق مشروع (گەشانەوە) ــــ الازدهار ـــ لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويل مشاريع الشباب.

في الاطار، قال الحقوقي بةختةور سةبان لوكالة (باسنيوز) : ان “مشاريع حكومة إقليم كوردستان هذه بالغة الأهمية، وساهمت في إزدهار اقليم كوردستان ، ولذلك نرى السلطات العراقية التي لم تفعل ولم تقدم شيئًا لشعبها ، منزعجة من عملية التقدم الحاصل في اقليم كوردستان وتريد وبكل الوسائل وضع العراقيل امام حكومة الاقليم والحد من مشاريعها الخدمية والتنموية”.

مضيفاً ، إن “مطالبة سلطات بغداد إقليم كوردستان بتسليم جميع الإيرادات المحلية لها تهدف إلى عرقلة مشاريع حكومة إقليم كوردستان، وإلا ووفقًا للدستور والقوانين العراقية، يجب إعادة نصف إيرادات المؤسسات الاتحادية في إقليم كوردستان الى الحكومة الاتحادية في بغداد فقط ، وليس كما يطالب العراق بكامل إيرادات إقليم كوردستان!”.

موضحاً ، ان “بغداد تريد أن لاتبق لإقليم كوردستان أية إيرادات مالية، لذلك يستخدمون رواتب موظفي كوردستان كورقة ضغط، ولكن حكومة إقليم كوردستان ستدافع بالتأكيد عن حقوقها الدستورية ولن تتخلى أبداً عن خدمة شعب كوردستان”.

