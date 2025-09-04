عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون يقدم مشروع قانون لدعم إقليم كوردستان

قدّم عضو الكونغرس الأمريكي، جو ويلسون، مشروع قانون إلى الكونغرس يطالب فيه حكومة العراق بحل مسألة الرواتب والمستحقات المالية لموظفي حكومة إقليم كوردستان، والسماح لإقليم كوردستان بإنتاج وبيع النفط، بالإضافة إلى ضرورة منع الهجمات على الحقول النفطية في الإقليم.

وقال جو ويلسون، اليوم الأربعاء 3 أيلول 2025، عبر منصة التواصل الاجتماعي (X) إنه قدّم مشروع تعديل المادة 12 من قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) إلى الكونغرس، بهدف دعم حكومة إقليم كوردستان كشريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة.

وينص مشروع القانون على أن الكونغرس يعتبر حكومة إقليم كوردستان شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة، ويجب على الحكومة العراقية التوقف عن أي محاولات تعيق الاستقرار، لا سيما فيما يتعلق بإرسال الرواتب والمستحقات المالية لموظفي حكومة إقليم كوردستان.

كما شدّد المشروع على ضرورة توقف الحكومة العراقية عن أي محاولة لعرقلة إنتاج واستئناف تصدير النفط والغاز من قبل حكومة إقليم كوردستان، مؤكداً كذلك على ضرورة منع الهجمات التي تشنها “المليشيات العراقية الممولة من قبل الحكومة العراقية”.

وأشار ويلسون إلى أن الولايات المتحدة تدعم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحكومة إقليم كوردستان للدفاع عن نفسها ضد “هجمات إيران والميليشيات المأجورة” على حكومة إقليم كوردستان ومواردها الطاقوية.

