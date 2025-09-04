الولايات المتحدة تحذر رعاياها من السفر إلى العراق

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابها الرسمي TravelGov على (اكس) قائمة محدثة بالدول المصنفة ضمن المستوى الرابع – لا تسافر، وهو أعلى مستوى تحذيري، من ضمنها العراق.

وأوضحت الوزارة أن هذا التصنيف يُعطى بناءً على الظروف المحلية الخطيرة و/أو القدرة المحدودة على تقديم المساعدة للمواطنين الأمريكيين في تلك الدول، مشيرة إلى أن زيارة هذه الأماكن «قد تعرّض الأشخاص لخطر شديد».

الدول المدرجة حالياً ضمن قائمة «لا تسافر»:

– أفغانستان

– بيلاروسيا

– بوركينا فاسو

– ميانمار (بورما)

– جمهورية أفريقيا الوسطى

– الكونغو الديمقراطية

– هايتي

– إيران

– العراق

– لبنان

– ليبيا

– مالي

– كوريا الشمالية

– روسيا

– الصومال

– جنوب السودان

– السودان

– سوريا

– أوكرانيا

– فنزويلا

– اليمن

يُذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية تصدر تحذيرات سفر بأربعة مستويات، حيث يشير المستوى الرابع إلى أعلى درجة من الخطر.

