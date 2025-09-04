الولايات المتحدة تحذر رعاياها من السفر إلى العراق
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابها الرسمي TravelGov على (اكس) قائمة محدثة بالدول المصنفة ضمن المستوى الرابع – لا تسافر، وهو أعلى مستوى تحذيري، من ضمنها العراق.
وأوضحت الوزارة أن هذا التصنيف يُعطى بناءً على الظروف المحلية الخطيرة و/أو القدرة المحدودة على تقديم المساعدة للمواطنين الأمريكيين في تلك الدول، مشيرة إلى أن زيارة هذه الأماكن «قد تعرّض الأشخاص لخطر شديد».
الدول المدرجة حالياً ضمن قائمة «لا تسافر»:
– أفغانستان
– بيلاروسيا
– بوركينا فاسو
– ميانمار (بورما)
– جمهورية أفريقيا الوسطى
– الكونغو الديمقراطية
– هايتي
– إيران
– العراق
– لبنان
– ليبيا
– مالي
– كوريا الشمالية
– روسيا
– الصومال
– جنوب السودان
– السودان
– سوريا
– أوكرانيا
– فنزويلا
– اليمن
يُذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية تصدر تحذيرات سفر بأربعة مستويات، حيث يشير المستوى الرابع إلى أعلى درجة من الخطر.
