قائد سينتكوم يؤكد أهمية إقليم كوردستان كحليف وشريك لأميركا بالمنطقة

أكد القائد الجديد للقيادة المركزية الأميركية (سينتكوم)، الأدميرال براد كوبر، أهمية إقليم كوردستان كحليف وشريك لأميركا في المنطقة.

وذكر بيان صادر عن رئاسة حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (2 أيلول 2025) أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، استقبل اليوم الثلاثاء القائد الجديد للقيادة المركزية الأميركية (سينتكوم)، الأدميرال براد كوبر، والوفد المرافق له.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس حكومة اقليم كوردستان كُلاً من الأدميرال براد كوبر بمناسبة توليه قيادة القيادة المركزية الأميركية، والجنرال كيفن لامبيرد، الذي حضر الاجتماع، بمناسبة توليه قيادة قوات التحالف في العراق وسوريا، متمنياً لهما النجاح في مهامهما.

وجدد مسرور بارزاني شكر وتقدير إقليم كوردستان للدعم والمساندة الأميركية المتواصلة.

وشهد الاجتماع تأكيداً على أهمية استمرار الدعم لقوات البيشمركة، فضلاً عن مناقشة آخر التطورات الأمنية في العراق وعموم المنطقة، وفقاً للبيان.

من جانبه، نوّه قائد القيادة المركزية الأميركية بالأهمية التي يمثلها إقليم كوردستان كحليف وشريك للولايات المتحدة في المنطقة، مؤكداً دعم بلاده الراسخ لأمن الإقليم واستقراره.

وفي سياق آخر من الاجتماع، “ناقش الجانبان التهديدات التي مازال يشكلها إرهابيو داعش، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الساحة السورية”، حسب البيان.

