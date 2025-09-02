كهرباء السليمانية: مشروع الإنارة قلّل الطلب على الكهرباء بنسبة 25%

صرّح المتحدث باسم مديرية كهرباء السليمانية سيروان محمد أن استخدام الكهرباء انخفض بنسبة 25% في المدينة بسبب مشروع الإنارة، مشيراً إلى أن كل منزل عادي في السليمانية يستهلك في المتوسط عدة كيلوواتات من الكهرباء شهرياً.



أعلن سيروان محمد لشبكة رووداو الإعلامية، أن مشروع الإنارة أدى إلى تقليل استهلاك الكهرباء من قبل الناس، لدرجة أن الطلب على الاستخدام انخفض بنسبة 25%.

وفقاً للمتحدث باسم كهرباء السليمانية، “يستهلك كل منزل عادي في مدينة السليمانية شهرياً ما يقارب 850 كيلووات من الكهرباء، أي ما يعادل حوالي 85 ألف دينار”.

وأشار سيروان محمد أيضاً إلى أن هناك الآن كهرباء على مدار 24 ساعة داخل مدينة السليمانية بفضل مشروع الإنارة. وعلى مستوى المحافظة، 60% من السكان لديهم كهرباء على مدار 24 ساعة، ولهذا السبب تم إطفاء 602 مولد كهربائي داخل مدينة السليمانية.

وصرح هذا المسؤول في كهرباء السليمانية أن المديرية لديها ديون بقيمة 684 مليار دينار لدى الناس والمؤسسات الحكومية في إقليم كوردستان، منها 84 مليار دينار لدى المؤسسات الحكومية.

يذكر أنه يوجد 547 ألف مشترك كهرباء في السليمانية.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية