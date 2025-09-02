أمريكا تفرض عقوبات على تاجر عراقي بتهمة تهريب نفط إيران

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء 2 أيلول / سبتمبر 2025، عن فرض عقوبات جديدة على تاجر عراقي يُتَّهم بتهريب نفط إيران وبيعه على أنه نفط عراقي.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الأمريكية عن توماس بيغوت، نائب المتحدث الرسمي للوزارة، قوله: «إن هذه العقوبات تستهدف شبكة من الشركات والسفن التي يديرها وليد السامرائي، الحامل لكل من الجنسيتين العراقية وجنسية سانت كيتس ونيفيس، وذلك لتورطه في عمليات نقل نفط إيراني عبر العراق وبيعه على أنه نفط عراقي».

وأضاف بيغوت أن «الهدف من هذه الإجراءات هو منع وصول الأموال إلى النظام الإيراني، الذي يستخدمها لخلق عدم استقرار في العراق والشرق الأوسط ومناطق أخرى».

وتم فرض العقوبات بموجب «الأمر التنفيذي رقم 13902»، الذي يخوّل واشنطن استهداف الأشخاص المتورطين في قطاعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية. وأكدت الخارجية الأمريكية أنها ستواصل استخدام «كل الأدوات المتاحة» لمواجهة أولئك الذين يساعدون طهران في التحايل على العقوبات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق حملة «الضغط الأقصى» التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران، بهدف حرمان طهران من الحصول على إيرادات من صادرات النفط، والتي تقول واشنطن إنها تُستخدم لدعم الجماعات المسلحة والأنشطة المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

