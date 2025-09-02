بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان.. حلبجة تشهد نهضة خدمية وتنموية غير مسبوقة

تتواصل عجلة الإعمار في محافظة حلبجة عبر تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية كبرى بتمويل من وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان.

وذكرت الوزارة في بيان، أن “مشروعين استراتيجيين يتم تنفيذهما في حلبجة ضمن موازنة الوزارة، الأول هو مشروع أنبوب المياه الصندوقي بكلفة 6 مليارات دينار، والثاني مشروع تعبيد الطرق بقيمة مليار و600 مليون دينار”.

وأشار البيان إلى أن هذه المشاريع تأتي استكمالاً لتوجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الذي زار محافظة حلبجة مؤخراً وقرر تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية لصالح المدينة، مع أطلاق حملة إعمار واسعة في مختلف القطاعات.

وبحسب البيان، فإن حلبجة تشهد حالياً ثلاثة مشاريع كبرى، اثنان منها ممولان من موازنة وزارة البلديات والسياحة، تشمل مشروع أنبوب المياه الصندوقي الذي بلغت نسبة إنجازه أكثر من 95%، ويُعد من المشاريع الحيوية للمدينة، إضافة إلى مشروع تعبيد طريق حي المهندسين بكلفة مليار و600 مليون دينار.

كما تواصل بلدية حلبجة تنفيذ مشروع تعبيد طريق حي اندازياران بتمويل ذاتي بلغ 550 مليون دينار من إيراداتها المحلية، حيث وصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 100%.

وتُعتبر هذه المشاريع دفعة قوية لمسيرة إعمار حلبجة، وتعكس الاهتمام الحكومي المتزايد بتطوير بناها التحتية وتوفير خدمات أساسية وحيوية لمواطنيها.

