إنجاز غير مسبوق.. أربيل تدشن جسراً حديثاً للمشاة يراعي ذوي الاحتياجات الخاصة



تشهد العاصمة أربيل إنجازاً عمرانياً فريداً يتمثل بإنشاء أول جسر مشاة متطور على مستوى إقليم كوردستان والعراق، وذلك في شارع أربيل–كركوك الرئيسي، مقابل مبنى الاقسام الداخلية “الشهيد شوكت شيخ يزدين”، أحد أهم الشوارع الحيوية في المدينة التي تشهد حركة مرورية كثيفة.

الجسر الجديد، الذي بلغت كلفته أكثر من 384 مليون دينار من إيرادات مديرية مرور أربيل، جاء بهدف تعزيز سلامة المشاة، لاسيما الطلبة والمواطنين، من خلال توفير معبر آمن يخفف من حوادث السير على الطريق المزدحم.

ويُعد هذا المشروع خطوة نوعية في البنية التحتية، حيث يتميز الجسر بتصميم هندسي حديث ومختلف، مع مراعاة شاملة لاحتياجات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر تجهيزات تضمن سهولة استخدامهم للجسر.

الجسر يمثل إضافة عمرانية جديدة للعاصمة أربيل، ويعكس التوجه نحو تطوير معايير السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين، إلى جانب إضفاء لمسة جمالية وحضارية على مداخل ومخارج الشوارع الرئيسة.

