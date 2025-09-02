شركة تركية تسعى لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالغاز في إقليم كوردستان

قالت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان إن شركة تركية طلبت الموافقة على إنشاء محطة لتوليد الكهرباء في إقليم كوردستان.

وأعلنت الوزارة أن الوزير كمال محمد صالح، استقبل ألتان أنادول، المدير العام لشركة أتابير، الذي زار إقليم كوردستان برفقة وفد من شركة تكنوس المتخصصة في مجال إنشاء محطات توليد الكهرباء بالغاز.

بخصوص هدف الزيارة، قالت وزارة الكهرباء إنهم طلبوا الموافقة على إنشاء محطة كهرباء تعمل بالغاز، بقدرة تتراوح بين 288 إلى 440 ميغاواط وبتكلفة 150 مليون يورو.

بدوره، صرّح المدير العام لإنتاج الكهرباء فارس ميرخان لشبكة رووداو الإعلامية، قائلاً: “زارت شركة أتابير إقليم كوردستان وطلبت إنشاء محطة لتوليد الكهرباء في دهوك، وينتظرون موافقة الوزارة بهذا الشأن”.

ووفقاً لفارس ميرخان: “نحن بصدد دراسة تفاصيل المشروع وسنرد عليهم لاحقاً”.

