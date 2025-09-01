مسرور بارزاني يستقبل وفداً إماراتياً.. تأكيد متبادل على الارتقاء بالتعاون المشترك

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 1 أيلول / سبتمبر 2025، وفداً إماراتياً برئاسة وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية نورة الكعبي.

وشهد اللقاء، الذي حضره أيضاً وزير الثقافة الإماراتي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وعدد آخر من المسؤولين الإماراتيين، التأكيد المتبادل على أهمية توطيد أواصر الصداقة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين إقليم كوردستان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وثمّن رئيس الحكومة عالياً الدعم المتواصل من قيادة دولة الإمارات لإقليم كوردستان، وبالأخص رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

من جانبه، أكد الوفد الإماراتي على المكانة المهمة التي يحظى بها إقليم كوردستان، معرباً عن حرص دولة الإمارات على الارتقاء بآفاق التعاون والتنسيق المشترك على الصعد كافة.

كذلك تخلل الاجتماع تبادل وجهات النظر إزاء مجمل الأوضاع في العراق والمنطقة، ومناقشة آخر التطورات على الساحة السورية.

