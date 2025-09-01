«الأول من نوعه في العراق».. UNDP تثني على حكومة إقليم كوردستان لتطبيقها نظام العدادات الذكية للكهرباء



أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عبر ممثله، عن تقديره لحكومة إقليم كوردستان لتطبيقها نظام العدادات الذكية للكهرباء، واصفاً إياه بـ «الأول من نوعه في العراق». جاء ذلك خلال استقبال وزير كهرباء الإقليم، كمال محمد صالح، لرئيس وحدة إدارة المشاريع في البرنامج، تشينامي ييجوتشي، والوفد المرافق له.

وأكد الوزير خلال اللقاء على عمق الشراكة مع البرنامج، وتقديره للدعم المستمر من اليابان ووكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA) لمشاريع التنمية الرئيسية في الإقليم، لاسيما وأن (UNDP) يلعب دوراً حيوياً كجهة مشرفة على مشاريع القروض المطلقة (ODA) لليابان في المنطقة.

وتناول اللقاء موضوعات تطوير مشاريع طاقة جديدة في الإقليم، وإتمام المبادرات القائمة، وأهمية الدعم الفني في المستقبل.

من جهته، أشاد ييجوتشي بتطبيق نظام العدادات الذكية، وكشف عن أن وكالة (JICA) «تجري حالياً مراجعة لاحتياجات قطاع الكهرباء في العراق». وأكد تعهد (UNDP) المستمر بـ «مواصلة خدمته كجهة مشرفة على مشاريع القروض اليابانية في العراق».

بالمقابل، أكد الوزير صالح على «الأهمية التي تلعبها الإقليم في دفع عجلة مشاريع التنمية والمساهمة في الاستقرار العام للعراق».

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية