مسرور بارزاني يهنئ أندية سنحاريب وأكاد وقرقوش لتصدرها الدوري العراقي لطائرة السيدات

قدّم رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم السبت، تهانيه الحارة للأندية الرياضية التي حققت مراكز متقدمة في بطولة الدوري العراقي بكرة الطائرة للسيدات.

وقال مسرور بارزاني في رسالة تهنئة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”،: “أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لرؤساء ومدربي ولاعبات نوادي سنحاريب في دهوك وأكاد في عنكاوا وقرقوش/بخديدا بمناسبة الحصول على المراتب الأولى والثانية والثالثة في الدوري العراقي بكرة الطائرة للسيدات”.

وأضاف رئيس الحكومة: “أتمنى لهم مزيداً من التقدم والنجاح، ونؤكد مجدداً دعمنا المتواصل للرياضيين والحركة الرياضية في كوردستان”.

