أغسطس 31, 2025

افتتاح سوق نسائي في زاخو لدعم النساء وتعزيز قدراتهن

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
– افتتح فرع زاخو لاتحاد نساء كوردستان سوقاً لمدة يومين، في خطوة جديدة تهدف لدعم النساء وقدراتهن وعرض منتجاتهن اليدوية.

وأقيم السوق في مركز المدينة، واستضاف 22 سيدة قدمن منتجاتهن الخاصة.

ويأتي هذا السوق ضمن جهود اتحاد نساء كوردستان المستمرة لخلق فرص عمل ودعم الاقتصاد النسوي في إقليم كوردستان.

وشملت المنتجات المعروضة تنوعاً واسعاً، من أطعمة كوردية وحرف يدوية وحلويات ونقوشاً تقليدية، إضافة إلى مجالات ثقافية أخرى.

وقالت سكرتيرة فرع زاخو لاتحاد نساء كوردستان، سهام صلاح، لـ كوردستان 24، إن الهدف من السوق ليس مجرد بيع المنتجات، بل تمكين النساء لإظهار قدراتهن في سوق العمل والتعريف بالثقافة والتراث الكوردي للزوار.

وأشارت بعض المشاركات إلى أهمية السوق بالنسبة للنساء الماهرات، كونه فرصة لعرض منتجاتهن وكسب الدخل.

وقالت إحدى النساء العاملات في الحرف اليدوية: “نحن هنا نبيع منتجاتنا ويزورنا الكثير من الناس، وهذا يعطينا الدافع للاستمرار”.

ويواصل اتحاد نساء كوردستان تنظيم فعاليات مماثلة في مدن وبلدات مختلفة بإقليم كوردستان، بهدف تعزيز مكانة المرأة في المجتمع.

