أغسطس 31, 2025

أوكرانيا ترد على “مزاعم” تدريب مسلحين في اقليم كوردستان

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
2 مشاهدات

ردت السفارة الأوكرانية في العراق، اليوم السبت، على تقارير إعلامية تحدثت عن مشاركة أطراف أوكرانية في إعداد أو تدريب أشخاص متورطين بأنشطة غير قانونية داخل العراق أو إقليم كوردستان.

وأكدت السفارة في بيان، أن “أوكرانيا لم تقم ولن تقوم بأي نشاط يتعلق بتدريب مسلحين أو إنتاج طائرات مسيّرة لأغراض غير مشروعة خارج أراضيها”، واصفة تلك “المزاعم”، بأنها “معلومات مضللة لا أساس لها من الصحة، تستهدف تشويه صورة أوكرانيا وقيادتها”.

ودعت السفارة وسائل الإعلام، إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة في نقل الأخبار، والابتعاد عن نشر الشائعات أو التقارير غير المؤكدة.

وكان جهاز الأمن ” الأسايش” قد نشر قبل أيام، اعترافات مجموعة تابعة لـ “لاهور شيخ جنكي” متهمة إياها بمحاولة اغتيال رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، حيث ذكروا انهم تلقوا تدريبات في اوكرانيا عبر “موافقات خاصة” لصناعة الطائرات المسيرة الانتحارية واستخدامها في عملية الاغتيال .

الاعترافات ذكرت أن المتهمين تلقوا تدريبات داخل أوكرانيا وعند رجوعهم الى اقليم كوردستان التقوا بمدربين قادمين من كييف.

Post Views: 46

