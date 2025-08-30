انتخابات “تشرين”.. نينوى تتصدر المحافظات بنسبة تحديث البيانات

أكد مدير إعلام مكتب مفوضية الانتخابات في نينوى، سفيان المشهداني، يوم السبت، أن المحافظة تصدرت عملية تحديث سجل الناخبين على مستوى العراق، مشيراً إلى أن الأرقام النهائية تعكس جاهزية كبيرة للاستحقاق الانتخابي المقبل.

وقال المشهداني لوكالة شفق نيوز، إن “فترة التحديث التي استمرت 85 يوماً، وبإشراف 140 مركز تسجيل وأكثر من 1800 فريق جوال، أسفرت عن تحديث بيانات 300 ألف ناخب جديد”.

وأضاف أن “عدد الناخبين في نينوى يبلغ نحو مليونين و900 ألف شخص”، موضحا أن “من يمتلكون البطاقة الانتخابية قبل التحديث كان عددهم يقارب المليون و800 إلى مليون و900 ألف ناخب، وبعد عملية التحديث ارتفع العدد الإجمالي للمحدثين وحاملي البطاقة إلى مليونين و93 ألف ناخب”.

وأشار المشهداني إلى أن “نحو 840 ألف ناخب لم يحدثوا بياناتهم حتى الآن، ما يحرمهم من المشاركة في انتخابات 2025، وهو ما يعكس وجود شريحة كبيرة من العازفين عن الدخول في العملية الانتخابية”.

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات، في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وسط استعدادات مستمرة، وحسم ملف المرشحين فيها.

