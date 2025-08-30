التجارة العراقية: 85% من سكان إقليم كوردستان أكملوا تحديث البطاقة التموينية

أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون أن إجراءات حذف وإضافة الأسماء، والنقل، والفصل، وتصحيح المعلومات في الاستمارة الإلكترونية للبطاقة التموينية ستبدأ قريباً، مشيراً الى أن 85% من سكان إقليم كوردستان أكملوا التحديث.



وقال محمد حنون لشبكة رووداو الإعلامية: “سيتم تنفيذ العملية على مرحلتين. الأولى تشمل خدمات حذف وإضافة الأسماء، والمرحلة الثانية تتضمن خدمات مثل النقل بين المحافظات وتصحيح المعلومات”.

وفقاً لوزارة التجارة العراقية، تم الانتهاء من تسجيل معلومات أكثر من 37 مليون مواطن في جميع محافظات العراق وإقليم كوردستان.

وأضاف محمد حنون: “وصل التسجيل في إقليم كوردستان إلى 85%، بواقع: حلبجة 89%، أربيل 87%، السليمانية 86%، ودهوك 82%”.

ونوّه حنون الى أن “العدد الإجمالي للمواطنين الذين قاموا بتحديث معلوماتهم في إقليم كوردستان وصل إلى أكثر من أربعة ملايين و601 ألف مواطن”.

كما أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية أن وزارته منحت المواطنين عدة فرص لتحديث معلوماتهم، وآخر موعد هو الأول من شهر ايلول المقبل.

تعود البطاقة التموينية الحالية إلى عام 1996؛ لذلك قررت الحكومة العراقية إجراء تغييرات عليها.

يتم هذا التغيير من خلال تطبيق يقوم بتسجيل المعلومات باللغتين الكوردية والعربية.

