السليمانية تعلن اطفاء 600 مولد: الكهرباء 24 ساعة دون انقطاع ابتداءً من اليوم

أعلنت مديرية كهرباء السليمانية، اليوم السبت (30 آب 2025)، أن جميع الأحياء والمشاريع السكنية في مركز السليمانية ستتمتع بالكهرباء على مدار الساعة ابتداءً من مساء اليوم.

وذكرت المديرية في بيان أن “جميع أحياء مركز السليمانية، بما في ذلك خمس مناطق و32 حيا سكنيا، ستتمتع بالكهرباء على مدار الساعة”، موضحة أن “إمداد قضاء قرداغ والقرى المحيطة به، وناحية عربت والقرى المحيطة به سيكون على مدار الساعة هذا المساء”.

وأضافت المديرية أن “351 ألف مشترك بالكهرباء و1.45 مليون مواطن في السليمانية استفادوا من مشروع الإنارة، وأصبحت الكهرباء متوفرة على مدار الساعة”، مشيرة إلى أنه “تم إيقاف تشغيل أكثر من 600 مولد كهربائي في محافظة السليمانية”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية