أغسطس 30, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

الأمم المتحدة تحذر من تفشي الفساد في العراق

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
1 مشاهدات

الأمم المتحدة تحذر من تفشي الفساد في العراق

حذر رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، اليوم السبت، من تفشي الفساد وعدم محاسبة في العراق.


وقال الحسان في مؤتمر مكافحة الفساد في جامعة وارث الأنبياء، ان “محاربة الفساد واجب ومسؤولية دينية واخلاقية والمجتمعات الفاسدة لاتقم لها قائمة”، مشيرا الى ان ” بعثت الأمم المتحدة في العراق عملت على مدى السنوات الماضية ولا تزال على وضع برامج واضحة لمكافحة الفساد”.

وتابع، ان “البعثة سعت على مدى السنوات إلى تعزيز قدرات الهيئات الرقابية في مجال التحقق والشفافية كما وضعت نظم وأسس إذا طبقت ستسعى إلى ترسيخ قضاء نزيه مستقلا خالي من الفساد”.

وأضاف، انه ” أخشى على أي بلد عزيز كالعراق ان ينتشر فيه ويتفشى الفساد ولا احصره في الفساد السياسي فحسب وهو خطير جدا بال في الفساد بمفهومه الواسع سواء كان فساد اخلاقي أو ماليا أو اداريا أو قضائيا”، لافتا الى “ضرورة تعزيز معايير النزاهة واستقلال القضاء والشفافية ومحاسبة الفاسدين والمفسدين بدون انتقاد واريد من قلب حريص على هذا الوطن للجميع إلى توخي النزاهة والتحلي بالمسؤولية حفاظا على مسيرة هذا الوطن”.

facebookShare on Facebook
Post Views: 48

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi