عمرها اكثر من 2300 عام.. اكتشاف بقايا مدينة وقبور أثرية في دهوك

أعلنت مديرية الآثار في محافظة دهوك، اليوم الجمعة، عن اكتشاف موقع أثري جديد يعود إلى الحقبة الهلنستية قبل أكثر من 2300 عام، وذلك إثر انخفاض منسوب مياه سد الموصل.

وقال مدير آثار دهوك، د. بيكس بريفكاني، في تصريح لـ(باسنيوز)، إن “الموقع تم العثور عليه قرب قرية خانكي القديمة ضمن حدود المحافظة”، موضحاً ” يضم بقايا مدينة أثرية تعود إلى الحقبة الهلنستية إضافة إلى نحو 40 قبراً تاريخياً”.

وتابع بريفكاني ، بالقول أن “أعمال التنقيب الأولية أثبتت أن الموقع يتميز ببقايا معمارية وآثار تاريخية تعود لفترات مختلفة من التاريخ القديم”، مؤكداً أن “فرق التنقيب ستواصل عملها للكشف عن تفاصيل أكثر دقة عن الموقع”.

مردفاً “من المقرر أن نعقد مؤتمراً صحفياً غدا السبت للكشف عن المزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا الاكتشاف المهم”.

