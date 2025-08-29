صحة كوردستان تصدر إرشادات جديدة للوقاية من الحمى النزفية

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة 29 آب 2025، عن فرض الحجر الصحي على 37 قرية ضمن حدود محافظة دهوك، في إطار إجراءاتها للحد من انتشار مرض الحمى النزفية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سركار سورچي، في تصريح خاص لكوردستان24، إن “الوزارة اتخذت هذه الخطوة بعد تسجيل ست حالات إصابة بالحمى النزفية خلال الشهرين الماضيين، بينها حالة وفاة لامرأة في مدينة دهوك نتيجة تدهور وضعها الصحي”.

ودعا سورچي المواطنين إلى التعامل بمسؤولية مع الوضع الصحي الراهن، والامتناع عن شراء اللحوم من أماكن مجهولة المصدر، خصوصاً من الباعة في الشوارع والطرق الخارجية.

مؤكداً أن الفرق الصحية ستتخذ إجراءات فورية بحق أي محل يبيع اللحوم من دون ختم المسلخ أو ترخيص صحي.

كما شدد على ضرورة التزام ربات البيوت بالتعليمات الصحية، ومنها ارتداء القفازات عند التعامل مع اللحوم، وعدم استخدام الأدوات المخصصة لتقطيعها في أغراض المطبخ الأخرى، حفاظاً على سلامة العائلة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن “أي شخص يتجاوز التعليمات الصحية سيتعرض لإجراءات قانونية مشددة”.

مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اللجان الصحية كثفت عملها في الأسواق والمحال لمتابعة الالتزام بالتوجيهات.

