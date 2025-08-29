أغسطس 30, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

السفارة الأمريكية: الأنباء عن رحيل قواتنا من بغداد بشكل كامل غداً غير دقيقة

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
3 مشاهدات

السفارة الأمريكية: الأنباء عن رحيل قواتنا من بغداد بشكل كامل غداً غير دقيقة

نفت سفارة واشنطن لدى العراق، اليوم الجمعة، الأنباء حول إخلاء القوات الأمريكية بغداد بشكل كامل بدءاً من يوم غد.


وقال متحدث باسم السفارة في بيان، إن “الأنباء التي تشير بأن القوات الأمريكية ستخلي بغداد بشكل كامل ابتداءً من يوم غد غير دقيقة”.
وأضاف “وفقًا للبيان المشترك الصادر في ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤، الذي أعلن عن الجدول الزمني لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي لهزيمة داعش في العراق، فإن قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب تواصل العمل حاليًا وفق الجدول الزمني المتفق عليه لانتقال قوات التحالف نحو إنهاء العمليات العسكرية في العراق”.
وتابع المتحدث “كما هو موضح في البيان المشترك، فإن هذا يمثل التطور الطبيعي لمهمة التحالف العسكرية في العراق باتجاه علاقة أمنية ثنائية أكثر تقليدية”.
وأشار إلى أنه “بخصوص التفاصيل المتعلقة بخططنا وعملياتنا العسكرية، نُحيلكم إلى وزارة الدفاع الأميركية”.

facebookShare on Facebook
Post Views: 58

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi